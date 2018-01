En el punto de mira

El Real Madrid se desangra en Liga, y lo hace delante de su gente, en el Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Zidane ha pinchado cinco veces en casa durante este curso. Ha empatado dos partidos y ha perdido tres. Y la afición empieza a hartarse y a señalar culpables. Este sábado ante el Villarreal varios nombres propios quedaron señalados por diferentes razones: Zidane, Marcelo, Varane, Casemiro, Isco y Cristiano Ronaldo.

El primer señalado es el entrenador francés. Esto va así en el mundo del fútbol. Cuando un equipo como el Real Madrid atraviesa una crisis tan importante como la de estos momentos las miradas van hacia el banquillo. A Zidane se le recrimina que insista siempre con la misma alineación pese a que pueda haber jugadores en el banquillo en mejor estado de forma -como es el caso de Lucas Vázquez en estos momentos- o que tarde tanto en hacer los cambios cuando en numerosas ocasiones se ve que el equipo está bloqueado y que no reacciona. Para más inri, el técnico galo insiste por activa y por pasiva en que no quiere fichajes, por lo que cierra la puerta al impulso que podría suponer que llegara algún refuerzo en el mercado invernal.

Los jugadores no se escapan

Pero los jugadores no se van de rositas del Santiago Bernabéu. Uno de los más señalados durante las últimas semanas es Marcelo, que está lejos del nivel esperado. El brasileño está lento en lo físico, despistado en lo táctico y con poco o nulo peso ofensivo. Ha perdido esa magia que siempre ha tenido y encima falla en acciones decisivas en defensa, y el Real Madrid necesita que recupere su mejor nivel.

Otro que no estuvo bien ante el Villarreal fue Varane. El francés es muy rápido, en carrera destaca mucho y es decisivo, pero en algunas acciones es demasiado blando. Cuando no le acompaña Sergio Ramos en el eje de la zaga pierde jerarquía y el Real Madrid encaja demasiados goles. Debe asumir ese liderazgo cuando el capitán no está y de momento no lo hace.

A Casemiro no se le puede echar en cara falta de esfuerzo ni de actitud, pero está lejos de su mejor estado de forma. El mediocentro carioca pierde muchos balones en zonas peligrosas, retiene mucho el juego cuando el Real Madrid recupera el esférico y no es ese jugador infranqueable del curso pasado, en parte porque parece que su estado físico no es el óptimo, no llega a las acciones como estaba acostumbrado a hacerlo.

Una situación parecida es la de Isco, que da la sensación de estar fundido desde que comienza el partido. El malagueño ha dejado de ser decisivo en las últimas semanas, ni a la hora de asistir a sus compañeros ni a la hora de marcar. Además, en las segundas partes se diluye totalmente, y el equipo lo nota. De hecho, suele ser el primer cambio de Zidane.

Y, por último, Cristiano Ronaldo. Dudar del portugués parece una osadía, porque siempre vuelve y lo suele hacer cuando más falta le hace al equipo. Pero el luso está irreconocible y más fallón que nunca. Ante el Villarreal tuvo varias ocasiones muy claras, pero no atinó. CR7 sólo ha marcado en tres partidos de los 15 que ha disputado en Liga, y no está siendo ese jugador que desborda y genera ventajas y espacios. Está ofuscado por esa falta de gol y apenas ayuda en defensa. Y todo esto lo nota el equipo.