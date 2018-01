Ceballos no se mueve

Dani Ceballos no va a salir del Real Madrid en el mercado de invierno. Desde Sevilla llevan unos días dejando la puerta abierta al posible retorno como cedido del joven centrocampista pero en la cúpula del club tienen claro que el jugador sevillano tiene un papel que cumplir en lo que queda de temporada y no se marchará del club en los próximos días.

“Ni al Betis ni a ningún sitio”. Estas palabras salen de un miembro importante en la cúpula del club y esa es la postura oficial de la entidad y de un Zinedine Zidane que ha recordado por activa y por pasiva que todos sus jugadores son importantes y que los necesita para afrontar los próximos envites. En las próximas semanas tendrá que alternar partidos de Copa del Rey y Liga y eso quiere decir que habrá rotaciones.

Así que Ceballos no saldrá de ninguna de las maneras. Ángel Haro, presidente del Betis, no desmintió su posible llegada tras la victoria en el derbi ante el Sevilla y Quique Setién fue más allá y afirmó que el jugador “quiere venir al Betis”. Pero esto no es real. En el club insisten en que en el pasado verano el jugador no quiso quedarse en el Betis y en sólo unos meses su pensamiento no ha variado.

Y es que el joven centrocampista sabe que tiene que tener paciencia y que llegará su momento a pesar de que no ha jugado todo lo que esperaba. En sus primeros meses con la camiseta blanca ha jugado 621 minutos repartidos en 6 partidos de Liga, 4 de Champions y de Copa del Rey además de unos minutos en la Supercopa de España. De todos ellos, sólo ha sido titular en un partido de la competición doméstica, ninguno en Europa y los cuatro de copa.

“Ni Ceballos ni nadie”

Y es que muchos equipos están expectantes para saber la decisión que toma el Real Madrid con una serie de jugadores. Pero en la cúpula del club lo tienen claro, no se marchará “ni Ceballos ni nadie”. Otro de los jugadores que tiene un gran mercado y por el que han vuelto a llegar ofertas a los despachos del Bernabéu es Marcos Llorente.

El centrocampista tuvo alrededor de 30 propuestas en verano pero Zidane frenó todas las operaciones porque contaba con él pero el canterano madridista sólo ha jugado 618 minutos en lo que va de temporada. A pesar de ello, el técnico francés sigue dejando claro que no saldrá y que cuenta con él de cara al tramo decisivo de la temporada. Durante los partidos que ha disputado, se ha visto que al futbolsita quizá le haga falta hacer la mili en otro equipo pero lo que diga Zidane va a misa.