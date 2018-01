Zidane: “Es fácil decir que todo está mal y sabéis que no es así”

El Real Madrid necesita volver a la senda de la victoria para alejar fantasmas y acabar con la ola de pesimismo que rodea al equipo y Zidane es consciente de ello. El técnico también habló de la dificultad que entrañará la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey contra el Leganés.

Villarreal

“La atención tiene que ser total porque va a ser un partido contra un rival muy bueno que está haciendo una gran temporada. Para siempre como nosotros, vamos a intentar todo para ganar. Es nuestro objetivo”.

Falta de calidad

“No tenemos que mirar ni escuchar lo que se dice porque hoy en día todo lo que se dice del Madrid es negativo y no es así. Yo no lo veo así, y muchos no lo ven así. Tenemos que sacar lo positivo. Estamos vivos en todas las competiciones. No estamos tan mal como se dice. Buscaremos la energía positiva que tenemos entre nosotros”.

¿Cambios tras la reunión?

“Sí. Siempre se saca algo positivo”.

Leganés y Copa del Rey

“Primero el Leganés, es un partido difícil y complicado. Lo bueno es que no saldremos de Madrid. Antes de mirar la semifinales tenemos que pensar en cuartos. El resto nos da igual, somos el Madrid y sabemos la dificultad en casa partido. Todos los rivales son difíciles y cualquier equipo te puede ganar”.

¿Le gustó el equipo contra el Numancia?

“A mi me gustó. No todo el partido. Estoy cansado de escuchar que estamos mal pero no lo voy a cambiar. Sólo tengo que ver lo positivo de muy equipo. Es fácil decir que todo está mal y sabéis que no es así. Tú lo sabes. Pero es muy bonito y divertido hablar del Madrid”

Cambio de actitud

“Tenemos que demostrarlo en el campo. No nos falta juego, sólo es la continuidad necesaria para recuperar la confianza que tenemos que tener. Lo más importante de todo es ganar y últimamente es difícil. Nosotros vamos a seguir”.

Ambiente del Bernabéu

“No estoy preocupado y sólo queremos que la gente nos ayude. Es lo que siempre han hecho. Lo que digo a la gente no es lo mismo: no escuchar mucho lo que se diga porque todo no es negativo. Cuando estamos bien no hay que tener mucha euforia y cuando hay momento de dificultad necesitamos a la gente”.

Villarreal

“Es un muy buen equipo que con el balón sabe jugar muy bien. Corren mucho y es un equipo positivo y lo están demostrando en sus resultados”

Positivo del equipo

“Estamos vivos en tres competiciones. Cuando veo los partidos dos o tres veces no estoy de acuerdo con lo que se dice. Puedes pensar otra cosa y lo acepto. Hay cosas positivas en este equipo”.

Fichajes de los rivales

“Entiendo que la gente extrañe que no fichemos, pero si tienes un jugador que quieres y está disponible y te puede aportar más de lo que hay aquí, bueno, pero eso yo no lo tengo. No hay nadie que pueda dar más que ellos. Esto se verá en junio”.

Injusto con los jugadores

“No creo. Y no creo que mis jugadores piensen eso. Es una labor difícil pero nunca voy a ser injusto con un jugador. Tomo mis decisiones pero no creo que sea injusto. Hay jugadores que juegan menos últimamente pero para mí son todos importantes”.

Mejora física

“La dificultad es que no puedes hacer una minipretemporada porque jugamos cada tres días. Esto no impide no hacer nada. Cada vez que podemos meter algunas cosas físicas lo hacemos, como por ejemplo con los jugadores que no jueguen entre semana”.

Cristiano Ronaldo

“Se encuentra bien físicamente. La racha de goles hace un mes pasaba lo mismo y marcó. Ahora pasará lo mismo. Volverá a marcar y nada más”.

Benzema

“No sé cuando volverá. Ha vuelto a pisar el césped y veremos como mejora y se recupera. Tengo muchas ganas de que vuelva con el equipo e iremos despacio con el para que este al 200 por ciento con nosotros”.

PSG

“Debemos encontrar nuestro mejor momento si queremos clasificarnos. Tenemos que conseguir nuestro mejor nivel. Seguimos vivos en esta competición y tenemos ganas de recuperar esta constancia de goles y victorias. Es cierto que no podemos conseguirlo ahora pero la idea es recuperar la energía positiva. Creo que lo conseguiremos”.