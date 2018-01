Real Madrid Vs Villarreal: horario y canal de televisión

El Real Madrid afronta el primer partido liguero del año en el Santiago Bernabéu. El conjunto madridista recibe al Villarreal (sábado, 16.15) en el encuentro que cierra la primera vuelta de La Liga. El colegiado encargado de arbitrar el choque será Alberto Undiano Mallenco, que repite esta temporada pitando a los madridistas. Bajo su dirección, los blancos han ganado 30 encuentros, han empatado ocho y han perdido 10. Por su parte, el submarino se ha llevado los tres puntos en 15 ocasiones, empatando en 12 y cayendo derrotados en nueve. Será el cuarto Real Madrid-Villarreal que arbitre. En los otros tres, dos victorias blancas, por una de los castellonenses.

El conjunto madridista necesita la victoria. Los de Zidane vienen de dos partidos ligueros consecutivos sin saber lo que es ganar. Además, el último empate, en Copa frente al Numancia, desató el malestar de la grada con el equipo. Todo lo que no sea conseguir la victoria, sería ahondar en una crisis que tiene pocos precedentes. A pesar de los 16 puntos de diferencia, los blancos deben dar la cara en el campeonato y no pueden permitirse un tropiezo más, algo que no sucedió ante el Celta.

Para el encuentro, Zidane se valdrá de sus mejores hombres. Sin Sergio Ramos, que se entrenó al margen y volverá a ser baja, ni Benzema, se espera que el francés no haga ningún tipo de revolución en el equipo. Keylor ocupará por tanto la portería, acompañado en defensa por Carvajal, Varane, Nacho y Marcelo. La medular estará formada por Casemiro, Modric, Kroos e Isco, mientras que en ataque Cristiano y Bale volverán a ser los bastiones madridistas. El galés se encuentra muy cómodo desde que superó su última lesión. Tres goles en los últimos partidos que ha disputado son la prueba de ello.

Por parte del Villarreal, tras quedarse a las puertas de los cuartos de final de Copa, venciendo por 2-1 al Leganés, necesitan de los puntos para acercarse a los puestos Champions, que ahora mismo marca el Madrid. Los amarillos quieren asentarse en plazas europeas y, tras dos victorias seguidas ligueras a domicilio, quieren certificar su buen estado de forma puntuando en el Bernabéu, lo que les haría cerrar por todo lo alto la primera vuelta.

La marcha de Bakambu supondría un importante varapalo, pero los de Villarreal se han sabido recomponer con el fichaje del colombiano Roger Martínez. Además, Enes Unal, tras volver de su infructuosa cesión en el Levante, está encontrando minutos. Víctor Ruiz no estará en la capital, por sanción. Se espera que Asenjo vuelva a la portería. El portero se lesionó el pasado año, precisamente ante el Real Madrid. En defensa, Gaspar, Álvaro, Bonera y Jaume Costa serán los elegidos por el técnico. Trigueros, Fornals, Rodri y Castillejo podrían formar en el medio, mientras que en punta Bacca y Unal serían los elegidos.

¿A qué hora se disputa el Real Madrid vs Villarreal?

España: 13/01/2018 a las 16.15 horas (15.15 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 13/01/2018 a las 12.30

Chile: 13/01/2018 a las 12.30

Colombia: 13/01/2018 a las 10.30

México: 13/01/2018 a las 9.30

Perú: 13/01/2018 a las 10.30

Uruguay: 13/01/2018 a las 12.30

Venezuela: 13/01/2018 a las 13.30

Nueva York: 13/01/2018 a las 10.30

Los Ángeles: 13/01/2018 a las 7.30

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Villarreal?

Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

¿Quién arbitrará el Real Madrid vs Villarreal?

Alberto Undiano Mallenco (comité navarro)

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs Villarreal?

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia

México: Sky HD, Sky Planeta Fútbol, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: beIN SPORTS en español, beIN SPORTS Connect USA, fuboTV

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Villarreal: