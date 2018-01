17 partidos y 32 goles es el pobre bagaje del Real Madrid en Liga esta temporada, un dato que ha hecho saltar las alarmas en Concha Espina. No así entre el cuerpo técnico, preocupado por la situación, pero convencido de que se trata de una mala racha que saldrá adelante.

Lectura demasiado simple para unos y una realidad aplastante para otros, entre los que se encuentra Zidane, al que le avalan los datos de otras temporadas para refugiarse. Este es el mismo equipo que enlazó 73 partidos viendo portería, pero con los números en la mano, no existe duda de que la falta de gol está lastrando al equipo en esta campaña.

Cinco empates y tres derrotas en los primeros 17 partidos muestran el flojo rendimiento de los blancos propiciado por la falta de puntería. Porque para encontrar una racha goleadora tan pobre (32 goles en 17 duelos) hay que remontarse al segundo Madrid de Capello.

Los blancos no marcaban tan pocos goles en Liga desde la temporada 06-07, once años atrás. Cierto que ese curso el Real Madrid terminó siendo campeón en la competición. Un dato que ayuda a los madridistas a no perder del todo el optimismo con LaLiga.

Pese a las malas cifras de cara a puerta, Zizou ha manifestado que no quiere ningún refuerzo en este mercado invernal. Las ocasiones se cuentan a montones en casi todos los partidos y cree que es cuestión de tiempo que sus delanteros, sobre todo Benzema y Cristiano, recuperen su pegada habitual.

Algo que ni afición, ni directiva, ni vestuario comparten. La falta de gol es cada vez más evidente en el equipo y la necesidad de un nueve un secreto a voces que esperan poner fin en este mercado invernal.