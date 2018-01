Salah: “¿Los rumores del Real Madrid? No me molestan, pero estoy feliz en Liverpool”

Mohamed Salah ha respondido al interés del Real Madrid. En los últimos días, los planes del conjunto madridista han dado un giro de 180 grados. Después del fichaje de Coutinho por el Barcelona, el conjunto madridista quiere utilizar al egipcio como respuesta al refuerzo azulgrana. Pero, por el momento, el jugador hace oídos sordos al interés del Real Madrid. En una conversación con el medio africano Soccer Laduma, la estrella del Liverpool señaló “he escuchado tantos rumores, que ya no me molestan”.

El atacante de los reds se ha convertido, tras la marcha de Coutinho, en el líder del equipo que dirige Klopp. Para los ingleses, sería un golpe muy duro el perder a dos de sus mejores jugadores en el mercado invernal, pero los blancos quieren contrarrestar el potencial que ha adquirido el Barça con el brasileño, fichando al mejor futbolista africano del momento. Él, por el momento, no parece demasiado interesado en que la operación con los de Chamartín se produzca: “Dejémoslo así”.

Por el momento, Salah está muy a gusto en Anfield. El jugador se ha adaptado a la perfección al equipo, desde que llegara en verano. El conjunto inglés pagó por el 42 millones a la Roma y su llegada está resultando más que beneficiosa. Clasificados para octavos de Champions y con opciones reales de entrar de nuevo en la máxima competición continental el próximo curso, parece complicado que le dejen marchar en esta ventana.

Además, por el momento, el Faraón no está por la labor de abandonar la Premier. Al menos, hasta que no termine la temporada. “Aquí me tratan muy bien y ahora pertenezco al Liverpool”, ha destacado el jugador, que además, apuntó estar “muy feliz en Anfield”.

Lo que Salah sí que tiene claro, es que quiere ser “uno de los mejores jugadores que hayan salido de Egipto”. Reconoce que ” ha habido jugadores anteriores que han logrado mucho” aunque pretende ser recordado como “el mejor”. También se mostró muy orgulloso de ser elegido el mejor jugador africano del año a sus 25 años y también es ambicioso en ese término: “Quiero volver a ganar el premio el año que viene y al siguiente”.