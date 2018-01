La Juventus vuelve a por Ceballos

Ceballos y la Juve, una ‘vecchia obsesión’. El gigante italiano ha vuelto a preparar una ofensiva por los servicios del centrocampista blanco seis meses después. La Juve fue uno de los clubes europeos que reclamó con más fuerza los servicios del andaluz antes de que recalara en el Real Madrid. Ahora, según Tuttosport, el jugador estaría más cerca de Turín.

Zidane ha dejado claro que no quiere ninguna salida en este mercado, pero en Italia aseguran que el cuadro bianconeri no iría a por el jugador en invierno si no que no sería el próximo verano cuando se plantearía lanzarse a por su fichaje.

La Vecchia Signora ha sido el último horizonte que se ha abierto al utrerano. Su papel secundario en el Madrid ha conducido a la aparición de un buen número de rumores sobre una posible salida al Liverpool o cesión al Betis.

Los medios italianos aseguran que son muchos los motivos por los que el jugador vería con buenos ojos una salida. Informan que Ceballos no esperaba que su aventura en Chamartín fuera de esta manera. El poco espacio que encuentra en el centro del campo con habituales como Kroos, Modric y casemiro o la falta de minutos está mermando la paciencia del utrerano.

El ex del Betis no soñaba con ser dueño del Bernabéu, pero tampoco se imaginaba tan pocos minutos. El jugador ha participado en 15 partidos pero tan solo ha acumulado 621 minutos de juego, unas cifras muy pobres teniendo en cuenta la juventud del futbolista.

La Juve no tiene prisa con el jugador, ya ha comenzado a tantear su futuro y no pondrá límites en el apartado económico. Ahora, solo le queda esperar que Ceballos sea uno sus principales aliados.