Cavani se ofrece al Real Madrid… y al Atlético

El mercado de fichajes se mueve y el Real Madrid está muy atento a todos los movimientos que se produzcan. Zidane ha repetido por activa y por pasiva que no quiere refuerzos en enero, y salvo el caso especial de Kepa, que está en punto puerto, así será. Sin embargo, en Concha Espina tienen claro que en verano tienen que acudir al mercado y los responsables deportivos ya trabajan en ello. Es un secreto a voces que uno de los puestos en los que más urge fichar es la delantera y los representantes también se mueven para ofrecer a sus jugadores.

En esas, tal y como ha podido saber OKDIARIO, los agentes de Edinson Cavani han contactado con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid para poner encima de la mesa el nombre del delantero del PSG, que no es la primera que se ofrece a ambos clubes. El delantero uruguayo, de 30 años, va a salir del conjunto parisino este verano sí o sí, de ahí que sus representantes estén trabajando para buscarle el mejor destino posible.

El PSG necesita hacer caja como sea y aligerar su masa salarial para cumplir con el Fair Play Financiero y Cavani es uno de los jugadores que más cobra. Además, la llegada de Mbappé y el gran nivel que está ofreciendo desde el minuto uno despeja cualquier duda que pudiera haber con la salida del ariete charrúa, un goleador nato que esta temporada está firmando números brillantes -lleva 25 goles en 26 partidos oficiales-.

No aguanta a Neymar

No es ese el único motivo por el que Cavani esté ya buscando un nuevo destino. Hay más. Aunque lo maquillen de cara a la galería con declaraciones amistosas, el uruguayo no aguanta a Neymar por las cosas que vienen ocurriendo en el vestuario desde que llegó el brasileño, sus gestos, sus privilegios… Desde la primera disputa que tuvieron por tirar un penalti la relación es muy complicada y el PSG no pondrá demasiados obstáculos a la salida de Cavani si Neymar va a estar más cómodo en París.

En cuanto al precio, el traspaso de Cavani podría rondar los 60-70 millones de euros, una cantidad asumible. El charrúa es un jugador que encajaría tanto en el Real Madrid como en el Atlético, pero hay una pega… su edad, pues tiene ya 30 años. El Atlético lo quiso hace dos veranos, pero el PSG no lo quiso vender y Simeone se quedó sin él. Con el Real Madrid se le ha relacionado en alguna ocasión, pero tampoco fructificó nunca. Ahora, ambos clubes han escuchado la oferta de sus agentes y a final de temporada se sabrá si mueven ficha por él o no.