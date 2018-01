Casillas invita a Beckham a visitar su pueblo: “Very very cold, ¡come to Navalacruz!”

Iker Casillas se siente orgulloso de sus orígenes y no ha dudado en demostrarlo de manera constante en las redes sociales. En la última de las publicaciones sobre su pueblo, Navalacruz, el cancerbero del Oporto incluso invitó a un ex compañero como David Beckham, con el que compartió vestuario en el Real Madrid.

En la publicación de Casillas, en la que aparecía el pueblo de Ávila nevado, David Beckham fue uno de los muchos que reaccionó con un comentario. “Very cold my friend”, escribió el inglés, recibiendo la contestación de un Iker que aprovechó para invitar a su amigo a visitar uno de los lugares en los que se crió. “Very very cold!!! Come to Navalacruz!!!”.