Zidane: “No voy a echar ni un pulso al club ni mierda a uno o dos jugadores”

Zidane vive su peor momento desde que es entrenador del Real Madrid. Su equipo no levanta cabeza en Liga y la Copa del Rey, además de ser el único título que le falta, es una opción real para un año donde todo se está poniendo cuesta arriba. Por esto al francés le motiva esta competición.

Primer partido del año en el Bernabéu

“Queremos terminar bien esta eliminatoria. Sabemos el resultado de 0-3 y queremos jugar bien y pasar la eliminatoria”.

Mensaje a la plantilla

“No te voy a decir lo que hablamos. Son charlas como puede pasar en cualquier equipo. Podéis analizarlo como queráis. Como siempre estamos para buscar soluciones, hablar y hacer mejor las cosas. Ha sido un poco más larga que otra pero nada más”.

Buscar soluciones

“No te voy a entrar en los detalles pero lo que te puedo decir, es que como siempre, cuando las cosas no pasan como queremos, tenemos que trabajar. Yo creo en estas cosas. Creo que los jugadores piensan lo mismo: tenemos que trabajar más que nunca. No es una cosa física, o de mentalidad, es un poco de todo pero hay que seguir con trabajo y más fuerza”.

Reunión necesaria

“Una charla siempre es necesaria. De todas formas, cuando nos reunimos es para sacar algo de esta reunión”.

Fichaje de un delantero

“No necesito a nadie. Para que sea muy claro: no quiero a nadie. Empezamos con una plantilla y creo en mi plantilla y mis jugadores. Hay momentos en una temporada complicados. Lo que pienso es que tenemos todo por delante y vamos a ver lo que pasa a final de temporada. Hay se analizarán las cosas y veremos si tienen que haber cambios”.

Agitar el equipo

“Como siempre, hay muchos partidos y yo voy a necesitar a todos mis jugadores. Luego, lo que me estás diciendo, es lo que piensa mucha gente que tengo que sacar a los que están mal del equipo. Yo al contrario, les ayudo y busco soluciones porque me interesa la unidad. Yo no soy un entrenador que cuando las cosas van mal voy a echar la mierda a uno o dos. Estamos todos en el mismo barco y no voy a culpar a nadie. Yo soy el primero que tiene la culpa porque soy el entrenador. Pero la culpa es de todos y no de uno o dos. Hemos hecho dos años espectaculares, gracias por decírmelo. También es importante decir a la gente que no se olvide de eso. El pasado importa. Lo que digo es que nos servimos del pasado y no voy a tirar lo que hace unos días hicimos. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando para hacer mejor las cosas. Por ejemplo, en Vigo, no puedo decir que esto es una mierda; también hicimos cosas buenas y me quedo con ellas. Vamos a mejorar y lo vamos a intentar. No nos vamos a volver locos y pensar que con el trabajo se puede sacar esto adelante”.

Partido de vuelta

“Es una eliminatoria y hay que hacer un buen partido para acabar. Hacer un buen partido, nada más”.

Refuerzo en la portería

“Creo en mi plantilla. ¿Por qué alguien me quiere hacer pensar lo contrario en tres meses? No voy a cambiar. Lo que me molesta más es que con los comentarios que hacéis parece que voy a echar un pulso al presidente y al club. La gente no me conoce diciendo eso. Yo soy uno más aquí. Nadie está por encima del Real Madrid. Nunca voy a echar un pulso ni al club, afición ni a mi presidente, que me ha puesto aquí. Cuando hablo, hablo de mi plantilla porque creo en ella. La voy a defender hasta la muerte. Cuando la gente piense que no soy la persona adecuada saldré, pero yo voy con ello hasta el final, hasta que me cambien”.

Cosas negativas en Vigo

“Si, no estuvimos bien en la salida de balón y reculamos mucho. Lo que pasó el otro día, fue que la segunda parte fue peor en ese sentido. El trabajo nos va a hacer salir adelante y hablar y salir las cosas. Cuando las cosas se ponen un poco peor y todo va bien es fácil, pero cuando se ponen feas necesitamos a todos”.

Cómo está viviendo este momento

“No estoy a gusto con la situación porque me gustaría estar mejor en la Liga y en todas las cosas, porque podemos mejorar. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando y dar el máximo que tengo dentro de mi mismo. Después tengo que intentar hacer lo mismo con mis jugadores y si no es suficiente intentar que den un poco más”.

¿Dolido con las críticas?

“Esto es así hay que aceptarlas. Yo sabía que el trabajo del entrenador es difícil y me he preparado para ello, sabiendo que podían pasar momentos difíciles. Sobre todo, aquí. Es la parte de mi trabajo. No puede estar todo siempre bien. Lo único es que nadie me va a quitar las ganas de seguir trabajando fuerte. Ni los comentarios ni nada”.

Zidane más reivindicativo

“Puedo llegar a entender que todo el mundo vea el lado negativo. Lo que yo digo es que sobre todo. Ahora dicen que echo un pulso al presidente y al club y no me gusta nada, porque no es cierto. Estoy aquí y eso algún día se acabará pero voy a hacer mi trabajo al 3.000 por ciento, porque creo en mi trabajo y en lo que hacemos. Esto no significa que cuando tenemos tres o cuatro meses malos tiraré la toalla. Asumo mi trabajo y mi responsabilidad y voy a continuar aquí hasta el final. Vamos a trabajar, trabajar y trabajar porque no es suficiente”.

Cómo puede explicar lo que esta pasando

“Esa es la dificultad. Hemos ganado mucho y la motivación es muy importante. Hay que pasar revista y ver en lo que queremos mejorar. Podemos pensar que la liga está sentenciada pero eso no es lo más importante, ahora tenemos que pensar en qué hacer para ganar un título. Esta la Liga, la Champions… hay que prepararse desde ya y comenzar a motivar a los jugadores para tener éxito”.