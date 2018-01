Inda: “Si el Madrid no trae ahora a Kepa, renovará y costará 40 millones”

Todo hacía indicar que el fichaje de Kepa Arrizabalaga era inminente pero las palabras de Zidane en la rueda de prensa previa al duelo frente al Celta, donde dejó claro que no necesitaba un portero, lo han aplazado todo para que se tome la decisión definitiva durante esta semana. Porque en los próximos días se decidirá si acaba llegando ahora al equipo, como todo hace indicar que pasará, o se espera hasta junio. Lo que sí está claro es que el fichaje está cerrado.

Por ello, como ya informó en exclusiva OKDIARIO, el jugador pasó reconocimiento el pasado el pasado jueves en el hospital Sanitas de la Moraleja y según publicó AS, de hecho, ya incluso habría firmado un contrato con la entidad madridista. Las últimas novedades sobre su estado físico habrían trastocado la negociación, así como la opinión de Zidane, desvelada textualmente por Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones . “Nosotros contamos que había pasado reconocimiento médico. En Onda Cero han dicho que su lesión requiere de tres meses de baja y a Zidane cuando se le planteó la operación dijo lo mismo que con Icardi. “Mis porteros son Navas y Casilla y yo no he pedido a Kepa'”.

“Si no lo traes ahora renovará con el Athletic de Bilbao, la cláusula será de 40 millones de euros y la situación se encarecería. Creo que el Real Madrid lo va a acabar cerrando esta misma semana. Si lo fichas ahora son 20 o 25, y si renueva serán 40 millones”, continuó el director de OKDIARIO, informando sobre las cifras que deberá pagar el Real Madrid de no firmar a Kepa en este mercado de invierno.

En un principio la idea del club era incorporarlo en este mes de enero para que se fogueara tanto en Copa del Rey como en algunos partidos de Liga Santander y esa sigue siendo la principal premisa de la dirección deportiva blanca a pesar de las palabras de Zidane negando la necesidad de fichar un refuerzo para la portería, que parecen haberlo frenado todo.

En la rueda de prensa, el técnico galo quiso hacer una defensa a sus jugadores y al equipo en un momento difícil y sus palabras no quieren decir que finalmente no se haga. De hecho, también es un secreto a voces que le ha dado el ‘ok’ a la operación después de recibir unos informes excelentes de Lluis Llopis. Así que la opción de que Kepa aterrice esta semana en Madrid sigue siendo bastante probable a pesar de lo que dijo el entrenador galo.

Keylor, una de cal y otra de arena

Zidane siempre ha mostrado una lealtad extrema a un Keylor Navas que lleva más de una temporada dando una de cal y otra de arena. Y en Vigo esta teoría se demostró después de que el tico cometiera un error tras quedarse a media salida en el tanto de Wass y después parara un penalti de forma milagrosa después de haberlo cometido él mismo. En el Clásico ya le sucedió algo igual cuando evitó la goleada y después se tragó el último gol.

Por ello en la cúpula del Real Madrid piensan que su tiempo pasó y que necesitan un portero del máximo nivel para ocupar la portería del Bernabéu. A Keylor se le tiene en gran estima y se le valora pero no está en el top-3 al que todo hace indicar que llegará un Kepa Arrizabalaga que es un meta con un excelente presente pero mejor futuro.