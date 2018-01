“El Real Madrid pondrá a Benzema en el mercado”

La cúpula del Real Madrid ha perdido la paciencia con Karim Benzema. Los registros del delantero francés son paupérrimos y dejan a las claras que el galo no está a la altura de lo que espera en Concha Espina de él, por lo que el club ha decidido que este verano pondrá a Benzema en el mercado para hacer caja e intentar incorporar a dos galácticos, siendo Harry Kane y Eden Hazard los grandes preferidos.

“El plan del Real Madrid para este verano es desprenderse de ese jugador que lleva nueve años a prueba y que es Karim Benzema. El Madrid le va a poner en el mercado este verano en el que tendrá 31 años”, explicó Eduardo Inda, en El Chiringuito de Jugones.

Los números no engañan. Benzema ha marcado un total de cinco goles esta temporada en todas las copeticiones, dos en Liga, dos en Champions y uno en la Supercopa de España. El francés ha necesitado 1.488 minutos para anotar cinco dianas y su promedio es uno de los peores del continente, pues marca un gol cada 297,6 minutos que disputa (más de tres partidos).

En Concha Espina siempre han confiado en Benzema y no sólo por sus goles, sino por lo que aporta al juego del equipo y su buena conexión con Cristiano Ronaldo, pero el delantero centro titular del Real Madrid tiene que ofrecer mucho más y no se puede limitar a hacer un par de buenas jugadas por partido. Pero su falta de efectividad este curso ha acabado con la paciencia del Santiago Bernabéu, que no le pasa una, y de la directiva merengue, que cree que el francés ha cumplido un ciclo en el Real Madrid y que lo mejor sería hacer caja con él en verano para poder reforzar el equipo.

El clavo ardiendo al que se agarra Benzema es Zinedine Zidane. El entrenador blanco sigue confiando a ciegas en su compatriota y así lo demuestra tanto con sus declaraciones como con sus alineaciones. Cuando el galo está bien es titular indiscutible pese a que sus números sean muy discretos, algo propiciado también por el hecho de que no haya mucho más donde elegir para la delantera. Y precisamente el Real Madrid quiere cambiar eso, quiere fichar a dos galácticos en verano para reforzar el ataque y los preferidos son Eden Hazard y Harry Kane.

La única fórmula para poder fichar dos jugadores de ese nivel es hacer caja con algún jugador de la actual plantilla, y hoy por hoy Karim Benzema es el que más papeletas tiene para ser declarado transferible en junio y para salir del Real Madrid pese a que renovó en septiembre hasta 2021.