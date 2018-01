Kepa en punto muerto

Kepa Arrizabalaga empieza a impacientarse ante las dudas que han surgido en el Real Madrid sobre la conveniencia de pagar su cláusula o no. En el club blanco, además, creen que sería “más un problema que una solución” incorporar a un jugador que está lesionado y que podría tener que pasar por el quirófano si no funciona el tratamiento conservador. Kepa, por su parte, no quiere pasar un infierno sin jugar en el Athletic los meses que le quedan de contrato y, por tanto, quedarse sin Mundial.

A Kepa no le falta razón. Su fichaje parecía encarrilado por el Real Madrid y todo hacía indicar que se anunciaría el pasado fin de semana, pero la negativa a un refuerzo en la portería de Zidane en la rueda de prensa del viernes lo ha frenado todo, refrendada este martes. Puede que el portero del Athletic acabe fichando por el Real Madrid pero aún no se sabe cuando y cada día es más probable que su llegada se aplace a junio.

El pasado jueves, como informó OKDIARIO en exclusiva, pasó reconocimiento médico en el hospital Sanitas de la Moraleja y todo estaba preparado para su presentación pero ahora su llegada en este mes de enero está en el limbo. Por ello, el portero del Athletic Club empieza a impacientarse ante las dudas que han surgido en el Real Madrid sobre si pagar su cláusula o no.

El meta no quiere pasar un infierno sin jugar en el club vasco los meses que quedan hasta final de temporada, fecha en la que finalizará su contrato y podría fichar gratis (si no acaba renovando) por la entidad madridista. Además, el Mundial de Rusia espera en el horizonte y eso lo cambia todo. Kepa es un fijo para Lopetegui, y quedar condenado al ostracismo en San Mamés significaría no acudir a su primer campeonato del mundo.

El plan para Kepa en el Real Madrid estaba trazado. De hecho, en la zona noble del Bernabéu se esperaba que incluso debutara en la próxima eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. En el club, la principal idea era que jugara los partidos de la competición copera y comenzara a coger minutos en Liga, ya que se supone que habrá partidos menos trascendentes por lo complicado que se ha puesto conseguir el título. Ahora, todo ha cambiado… por culpa de su lesión.

De hecho, todo estaba previsto para que Kiko Casilla saliera del club en los próximos días tras conocer la situación y el meta ya estaba manejando varias propuestas que llegaron a su representante tanto de la Liga Santander como de la Premier League. Pero de momento, todo ahora se ha parado ante las dudas que han surgido tras las palabras de Zidane del pasado viernes. Kepa tiene prisa pero parece que de momento tendrá que esperar algo más.