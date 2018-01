El Real Madrid sería líder de la Liga sin las segundas partes

Apatía, falta de concentración, cansancio… muchos son los motivos de que estemos viendo el peor Real Madrid en Liga de la última década. Sin embargo, la principal razón viene al hilo de uno de los refranes castellanos típicos: segundas partes nunca fueron buenas.

El conjunto blanco sería líder de la competición doméstica si los partidos durasen 45 minutos. El balance es tan sobrecogedor como realista, ya que tras el empate ante el Celta, el equipo de Zidane salda las primeras mitades con un 23-6 en goles a favor/en contra por el preocupante 9-10 del resto del encuentro. Por lo tanto, tendrían 39 puntos -siete más que ahora- sacando incluso tres al Barcelona, que perdería 12 puntos para colocarse con 36.

Desde la primera jornada ante el Deportivo se demostró que el arreón inicial iba a ser importante. Los dos tantos que se lograron en apenas media hora de juego -más la mayor lección de toque de la historia moderna– contrastaron con el restante de la segunda mitad (0-3).

Ante Valencia y Levante se igualaron los marcadores tanto en los primeros 45 minutos como en los segundos para dar las tablas finales. Sin embargo ante el plantel ché llegaron 1-1 al descanso (2-2 final) –récord incluido–, mientras que el resultado del Real Madrid contra los granotas no se movió tras la primera parte (1-1).

La Real Sociedad también sufrió en sus carnes dos goles blancos en la primera mitad por el único de la segunda aunque el suyo sería en ésta inicial. No así ya frente al Betis, que no sólo no vivió este balance positivo del conjunto madridista, sino que empezó a vislumbrar los errores de concentración finales –y de puntería– para endosarles la primera derrota de la temporada.

Con el Alavés todos los tantos del partido fueron en los primeros 45 minutos (1-2), mientras que totalmente distribuidos se vieron ante el Espanyol (2-0). El Getafe volvió a hacer una diana a los blancos tras el descanso aunque finalmente se igualara el parcial para darles la victoria (1-2).

El Real Madrid duplicó su número de goles ante el Eibar en la primera mitad para el 3-0 final. Sin embargo el Girona fue el precursor de esta mala dinámica al voltear el tanto inicial de los madridistas y sufrir la segunda derrota en Liga del curso (2-1).

La cosa parecía que daba otro vuelco más tras el nuevo 3-0 en casa ante Las Palmas con dos goles en la segunda parte pero el empate en el derbi madrileño frente al Atlético (0-0) reflejaba dos realidades: la falta de puntería y reprise final.

Con el Málaga se volvió a salir muy enchufados (2-1 en la primera mitad) aunque se acabó pidiendo la hora tras el empate en estos segundos 45 minutos (3-2 final). Otro nuevo 0-0 contra el Athletic sacó todos los problemas anteriormente citados a relucir.

La dinámica se ha agravado

Los cinco goles del Real Madrid al Sevilla en la primera mitad en un partido que acabó con ese marcador daba lugar a especulaciones, que se confirmaron tras el Clásico en el que el Barcelona les hizo los tres en esta segunda. El Celta, tras el 1-2 del descanso buscó el empate y lo encontró, agravando esta situación.

En definitiva, en las 18 jornadas que se llevan disputadas en Liga -17 en el caso de los blancos-, el reciente campeón sólo se ha ido al descanso con una ventaja de dos o más goles en tres partidos: Deportivo, Eibar y Sevilla. Mientras tanto su eterno rival ha hecho 32 dianas en estos segundos 45 minutos y sólo ha encajado 4, lo que ejemplifica los 16 puntos de ventaja del uno sobre el otro en la clasificación.