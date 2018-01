El Newcastle de Benítez quiere la cesión de Achraf

Rafa Benítez quiere pescar en el Real Madrid. El técnico del Newcastle anda en busca de un lateral derecho en este mercado de invierno y, según The Sun, estaría interesado en hacerse con los servicios de Achraf Hakimi como cedido hasta el final de la presente temporada. Ya lo conoce de su etapa en el cuadro blanco, pese a que por aquel entonces el canterano militaba en las categorías inferiores del club.

Aunque según el Sunday Express, los ingleses no son los únicos interesados en fichar al internacional marroquí. Sporting de Lisboa y el Betis de Quique Setién también estarían al acecho para intentar incorporarlo en este mercado de invierno. Achraf está teniendo algunos minutos como sustituto de Dani Carvajal, o bien por descanso o por sanción como sucedió en el último encuentro frente al Celta.

Zidane no cuenta con muchas opciones en el lateral. El canterano se ha convertido en la solución ideal para reemplazar al de Leganés. Nacho también puede ocupar esa posición, pero si hay bajas en el centro de la defensa como en Balaídos. En ese caso Achraf es el elegido por el técnico para el costado derecho de la zaga.

Sin embargo, The Sun, afirma que el preparador francés estaría dispuesto a dejarle marchar, cedido, hasta el final de temporada. Benítez confía en que su conexión con el club blanco le ayude a superar a sus rivales en la carrera por fichar al lateral. Zidane no lo vería con malos ojos pese a que dijo que estaba contento con su plantilla y no quería que saliera nadie.

La opción de que Achraf dispute la segunda mitad de la campaña en otro club en el que vaya a tener más minutos es buena para todas las partes, sobre todo, por la juventud del internacional con Marruecos. De esta manera el lateral podría ir cogiendo confianza y sumando minutos importantes que le ayuden a formarse y a mejorar como jugador. Llegaría al Madrid como un futbolista más consagrado.