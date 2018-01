La increíble sequía liguera de Cristiano Ronaldo

1.156 minutos, cuatro goles. No, no son los números de un defensa goleador como Sergio Ramos o de un centrocampista con llegada como Modric, sino los del mismísimo Cristiano Ronaldo en Liga que confirmó ante el Celta que no vive su mejor temporada en la competición doméstica.

La sequía en el aguacero podría titularse su situación. El tres veces ganador del Trofeo Pichichi en el torneo español (2010-11, 2013-14 y 2014-15) volvió a estar desacertado de cara a portería en Balaídos y contra una de sus víctimas favoritas, tal y como demuestran sus estadísticas en el partido.

Y es que según la web especializada Squawka, el portugués ha disparado 79 veces en estas 18 jornadas de Liga –12 son las que ha jugado él completas por sanción y descanso respectivamente. Un promedio de un gol cada casi 20 remates, muy lejos de los que nos tiene acostumbrado desde hace más de una década.

Cristiano cambia la dinámica cuando escucha el himno de la Champions League. La media baja espectacularmente en este curso cada martes o miércoles europeo como denota que de los 40 tiros que ha intentado hasta el momento, nueve han acabado en el fondo de las mallas –casi uno de cada cuatro.

Todo lo contrario que Bale

El citado medio ha establecido una comparación de las suyas del propio Cristiano con Bale en Liga. Si bien el promedio del portugués en la competición doméstica de esta temporada no es nada bueno, la de su colega en la delantera sí lo es a pesar de los partidos que se ha perdido por lesión.

De este modo en los únicos seis encuentros que ha disputado del torneo español, ha hecho 16 tiros -menos de tres en cada uno de promedio. Sin embargo el dato está en que cuatro de los mismos han acabado en gol, lo que hace subir la media a casi uno cada cinco remates.