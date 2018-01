Cassano: “De lo que más me arrepiento es de salir del Real Madrid”

Antonio Cassano, ex futbolista del Real Madrid, concedió una entrevista a Canal+ Francia, donde reconoció que se arrepentía de haber dejado el conjunto blanco. Además, el de Bari desveló algunos incidentes en el vestuario, como cuando insultó en italiano y en castellano al que era su entrenador en aquella época: Fabio Capello.

“De lo que más me arrepiento en mi carrera es de salir del Real Madrid. Estaba en el mejor equipo de la historia y podría haberme quedado más tiempo y ganar mucho más. Seguí mi instinto, cometí errores y me marché”. Así de tajante se mostró Antonio Cassano sobre su etapa en el conjunto blanco, en el que militó entre 2005 y 2007.

Hablando sobre su andadura en la capital de España desveló un episodio que protagonizó en el Real Madrid cuando fue sustituido. “Un día, Capello me cambió y me volví loco en el vestuario. Le insulte en italiano y en castellano sin razón. Me fui el último año después de discutir con todo el mundo”, confesó Cassano.

“El Real Madrid me fichó para sustituir a Figo y Owen, que eran Balones de Oro. Para ellos era alguien importante y era joven. Muchos futbolistas habrían pagado por jugar en aquel equipo, pero yo me quejaba cuando no jugaba”, dijo Antonio Cassano durante la entrevista.

Sufrimientos en su infancia

El futbolista italiano también habló de la parte más dura de su vida: su infancia y juventud. “Pasé hambre hasta los 17 años. Mi madre era ama de casa y ganábamos unos dos euros y medio al día. Con ese día teníamos que pasar el día y comer. Mi madre se sacrificó mucho”, confesó Cassano. “Yo jugaba en la calle, en callejones y los chicos mayores me elegían a mi. Jugaba en la calle para ganar algo”, añadió el de Bari.

Sus continuas polémicas las achaca a la ausencia de una figura que le llevase por el buen camino. “Creo que en mi vida me ha faltado una persona autoritaria. Si hubiera tenido a alguien como mi padre, no habría sido así. Pero mi padre se fue cuando tenía 10 años”, respondió Cassano.