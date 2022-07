El nuevo trabajo de Ibai Llanos que ha sorprendido a todos

Ibai Llanos no tiene techo. Con La Velada del Año 2 volvió a arrasar consiguiendo más de tres millones de espectadores, pero el streamer vasco no para y siempre tiene en mente más proyectos. De hecho, la tercera edición de su exitosa velada ya está en el horizonte, mientras continúa con sus directos en Twitch y sus acuerdos publicitarios. Uno de ellos es con Fotocasa, alianza que le va a permitir tener un nuevo trabajo.

La empresa inmobiliaria patrocina al creador de contenidos desde hace años. Tras una colaboración en la que regalaron una casa de lujo para pasar las vacaciones, ahora ha dado un paso más y se convierte en vendedor. Se han inspirado en Coreano Inmuebles, un youtuber que Llanos siempre comenta en su canal, y ahora nace Ibai Inmuebles, una serie para YouTube en la que visitará las casas más impresionantes de la plataforma.

El proyecto comenzó a fraguarse en mayo, cuando sus seguidores pudieron elegir entre tres diferentes mansiones para que el vasco las enseñara. Ahora, Ibai Llanos cuenta que ya ha grabado el primer vídeo en una propiedad valorada en 2,3 millones de euros ubicada en Cataluña. «Saldrá próximamente», ha asegurado entusiasmado.»Yo creo que ha quedado un vídeo divertido. He comentado la casa como si fuera Coreano Inmuebles. Me ha dado un poco de vergüenza porque me acompañaba un antiguo propietario».

Un proyecto que promete tener mucha expectación, sobre todo recordando el brutal impacto y el éxito que tuvo aquel vídeo del house tour de su mansión, publicado hace algo más de un año y que lleva unos 10 millones de visitas en la plataforma. Además de esta colaboración con Fotocasa, sus fans también están pendientes de otra publicación que muestre la nueva casa que se ha comprado para mudarse de la mansión que alquila para su equipo, que sigue en reformas.