Negreira se hizo columnista de Mundo Deportivo y valoró a los árbitros tras su salida del CTA

José María Enríquez Negreira no desapareció del mundo del fútbol tras abandonar la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. El que fuese durante 24 años número dos de los colegiados, ahora en el foco de la tormenta junto al Barcelona tras la denuncia de la Fiscalía, se dedicó a analizar los arbitrajes de todos los partidos de la Liga durante la temporada 2019/20 en el periódico de cabeceras de los aficionados culés Mundo Deportivo mediante una sección denominada «El Juez de la Liga».

Durante la temporada 2019/2020, Enríquez Negreira valoró a los árbitros de Primera División con notas que iban del uno al cinco durante todos los encuentros de aquella campaña. Lo hizo de manera regular hasta la jornada 27 analizando todos los partidos con breves comentarios donde analizaba las jugadas más polémicas a excepción del Clásico de la primera vuelta donde Hernández Hernández no pitó dos claros penaltis sobre Varane en el Camp Nou.

Aquella Liga se detuvo en la jornada 27 por culpa del Covid y tras su reanudación, Enríquez Negreira ya no valoró todos los partidos. Los encuentros donde el Barcelona pinchó y el Real Madrid se convertía en más líder hasta ser campeón los dejó «olvidados» por el camino. Fue ese año, como se ha sabido en los últimos días, cuando Negreira le dijo al Barcelona que podía ayudarles con el VAR tras salir del CTA.

Esa temporada tuvo muchas polémicas de VAR y Enríquez Negreira estaba dispuesto a ayudar al Barcelona mientras analizaba a todos los árbitros con sus análisis en Mundo Deportivo. En pocas líneas analizaba las jugadas más polémicas junto al minuto en la que se había producido: expulsiones, penaltis, fueras de juego…

No valoró los dos penaltis a Varane

Enríquez Negreira, aunque muchos afirmaban que no lo conocían o que no pintaba nada en sus años donde el era el número dos de los árbitros, analizó toda la temporada 19/20 desde el punto arbitral en Mundo Deportivo. En la mayoría de sus comentarios se podía apreciar un toque neutral bastante intencionado, pero en algunos de ellos se podía observar el deseo que todos ellos escondían.

Lo más grave, y a la vez sospechoso, de las valoraciones arbitrales de Enríquez Negreira en la prensa deportiva de Cataluña llegó en la jornada 10. Desde la primera jornada hasta la 27, el ex número dos de los árbitros analizó todos los partidos de la Liga Santander a excepción de uno: el Clásico del Camp Nou.

En aquel Clásico del Camp Nou, con Hernández Hernández como árbitro principal y De Burgos Bengoetxea en el VAR, no se pitaron dos penaltis clarísimos sobre Varane. Uno de Lenglet tras clavarle los tacos en el muslo y otro de Rakitic tras agarrar al central francés después de un saque de esquina. Fue un escándalo arbitral del que el Real Madrid se quejó, pero curiosamente Negreira no valoró aquel partido.

Así valoraba los partidos de Barça y Madrid

«Amarilla clarísima a Piqué, al que Loren se anticipa; suerte para el Barça que no estaba más centrada la acción y no era de ocasión manifiesta de gol», afirmaba Enríquez Negreira durante un Barcelona 5-2 Betis. En la misma jornada, tras un empate entre Real Madrid y Valladolid en el Bernabéu comentaba lo siguiente: «Discutible fuera de juego del Valladolid: el jugador parecía en línea aunque no marcó, lo que restó ‘dramatismo’ a la acción. Carvajal golpea a destiempo tras perder balón y merecía una amonestación. Tardó en pitar la acción. Vinicius se tira simulando falta en la frontal del área rival, buscando una falta peligrosa a favor de su equipo. El colegiado, muy bien colocado, le dijo que «no» con un gesto. Acción acertada que debió ‘rematar’ con una amonestación por simular una falta totalmente inexistente».

En la cuarta jornada de la Liga 19/20, el Real Madrid venció por 3-2 al Levante y Negreira justificaba así una tarjeta clara a favor del cuadro valenciano que el colegiado no señaló: «Agarrón ostensible sobre Ramos que reclama la tarjeta, teóricamente es amarilla clara. Por las circunstancias del partido se puede entender que no amonestara».

En la misma jornada, el Barcelona venció por 5-2 al Valencia y Negreira pidió la expulsión para un jugador valencianista: «Pisotón sin sentido de Maxi Gómez sobre el tendón de aquiles de Lenglet que Sánchez Martínez amonestó. Del Cerro desde el VAR debió indicar que revisara la acción que merecía expulsión, además en este caso sí era una entrada. No puede cambiar tanto el criterio en tres jornadas sin ninguna explicación pública». Además no vio penalti para el Valencia tras una mano de Piqué: «El balón cae y toca en el brazo de Piqué en el área del Barça, no es una mano punible».

Los «peros» de Negreira

Los fuera de juego de Luis Suárez eran extrañamente comentados por Enríquez Negreira, siempre con la misma afirmación, que se habían producido por escasos centímetros. En la jornada nueve ante el Eibar, Negreira comentaba esto sobre un gol anulado al delantero uruguayo: «Gol anulado correctamente a Suárez por fuera de juego, aunque era muy justo». Dos jornadas antes justificaba un gol del propio Luis Suárez que si subió al marcador: «Gol 0-1 de Luis Suárez en posición legal. Por centímetros, pero totalmente legal».

También le ocurría lo mismo a Negreira en los partidos del Real Madrid. Acciones legales que tenían que tener algún pero para el ex colegiado, como esta de Sergio Ramos en un Real Madrid 4-2 Granada: «Ramos toca el balón con el brazo pegado al pecho en el inicio de la jugada que acaba en el primer gol del Madrid, en posición muy justa pero legal».

La defensa a Piqué y la cacería al Madrid

Tras una victoria del Barcelona por 4-0 al Sevilla, Negreira justificó que Piqué provocase su quinta tarjeta para perderse el siguiente partido en vez de pedir una sanción para el jugador azulgrana: «Piqué parece provocar la quinta amarilla desplazando el balón. Estaría bien posibilitar la petición formal de cumplir sanción con cuatro amarillas para evitar estas situaciones».

En ese mismo partido «criticó» una expulsión a Araújo: «Expulsión muy rigurosa de Araújo por un leve agarrón al Chicharito en ocasión manifiesta de gol. Parece insuficiente para sancionar. El VAR no intervino al tratarse de una interpretación, pero Araújo no debió agarrar al rival en la jugada y menos con un 4-0».

En esa misma jornada el Mallorca le ganó por 1-0 al Real Madrid y la cacería que sufrieron los jugadores blancos fue defendida por el propio Enríquez Negreira: «El Mallorca defendió al límite de la legalidad, con acciones incómodas para su rival pero poco claras para el arbitraje o la intervención del VAR». En cambio el ex número dos de los árbitros no mencionó dos penaltis que le hicieron al Madrid y que no fueron pitados.

Buscaba «errores» contra el Real Madrid

Durante una victoria plácida del Real Madrid sobre el Leganés, por 5-0, Enríquez Negreira le sacó punta a los tres puntos que se llevó el equipo blanco: «Ramos falla el penalti pero el VAR lo hace repetir de manera rigurosa pero justa porque Soriano se adelanta, cuando no está permitido. Además fue amonestado, suerte que no había visto la amarilla por la acción de penalti, porque habría implicado la expulsión. Falta de Casemiro a destiempo que pudo amonestar. Casemiro parecía esperar la tarjeta tras la falta, pero no la vio».

Una jornada después, en la 12, el Real Madrid fue perjudicado frente al Betis en el Bernabéu por un posible penalti por manos en el área verdiblanca que no fue pitado. Así lo valoró Negreira: «El Madrid reclama penalti por clara mano de un defensor al tirarse para tapar un centro lateral. La mano estaba en posición natural para ir a apoyarse en el suelo. Estrada Fernández, en el VOR, decidió que no era punible. Una decisión acertada para una de las jugadas más polémicas de la jornada y que ha levantado todo tipo de comentarios».

Tras un Barcelona 4-1 Celta en la jornada 13, Negreira protestaba en sus análisis por el gol del conjunto gallego: «Gol (1-1) del Celta de tiro libre directo de falta inexistente de Messi, que además le supuso una amarilla». En la misma jornada, tras un Eibar 0-4 Real Madrid el propio ex vicepresidente del CTA pedía una expulsión de un jugador blanco: «Valverde se molestó tras un agarrón e hizo un amago de agredir a un rival con la suerte de no llegar a contactarle. De haber intervenido el VAR habría visto la roja sin duda».

Las quejas y el doble rasero con el VAR

Enríquez Negreira quiso ayudar al Barcelona en esa temporada con el VAR pero el conjunto azulgrana no le contestó. En comentarios como el ocurrido en la jornada 14 en un Real Madrid 3-1 Real Sociedad se puede observar en que podría haber consistido esa ayuda: «El VAR debió intervenir en un penalti no señalado a Casemiro por unas manos claras, merecedoras de pena máxima». Algo similar ocurría tras un Alavés 1-2 Real Madrid de la jornada 15: «Aleix Vidal recorta para provocar penalti y encontró una amarilla por simular. Hubo contacto y la jugada mereció que pitaran penalti. Intentar provocar un penalti es completamente lícito. El VAR debió intervenir para hacer revisar la acción».

En la siguiente jornada, tras una victoria del Real Madrid al Espanyol en el Bernabéu, Negreira pedía la expulsión de Vinicius tras una jugada donde el brasileño se estaba cayendo: «Entrada a destiempo de Vinicius, que pudo ver la segunda tarjeta amarilla. Aunque se caía, fue muy imprudente y el delantero es responsable de frenarse antes. Los árbitros ya tienen bastante con asumir sus errores como para tener que asumir los de los jugadores».

En la siguiente jornada, la 17, Negreira volvió a criticar el VAR en un duelo donde el Barcelona se dejó puntos en casa de la Real Sociedad. Siempre tirando para el mismo lado: «El VAR debió intervenir para sancionar el penalti por agarrón sobre la camiseta de Piqué. Alberola Rojas era casi imposible que lo viera en el campo. Gil Manzano desde el VOR debería arbitrar siguiendo la línea de arbitraje y criterio del árbitro principal. En este caso parecía fácil al tener el ejemplo del penalti sancionado contra el Barça al inicio del encuentro».

«Es evidente que aunque el VAR hace mucho más justo el fútbol aún queda mucho trabajo por hacer. De momento sería bueno que los árbitros se pusieran un cartel de «No molestar, estoy arbitrando» ante sus compañeros del VOR», afirmaba Enríquez Negreira tras una victoria del Real Madrid ante el Sevilla. El ex número dos de los árbitros no parecía estar contento con el VAR.

Tras otra polémica derrota del Real Madrid, esta vez frente al Levante, Negreira defendía esta vez al VAR con un doble rasero más que sospechoso: «Isco reclamó una mano de Campaña en el área del Levante que pudo haber sido sancionada, de manera muy rigurosa, con la pena máxima. Parece más correcto que no pitara penalti y desde luego no merecía intervención del VAR».

El Clásico de la jornada 26 en el Bernabéu, con victoria para el Real Madrid por 2-0, si lo valoró Negreira con Mateu Lahoz como árbitro principal: «Jordi Alba instintivamente se abalanzó sobre Valverde para cortar su carrera, por suerte se frenó a tiempo de evitar la falta y solo hacer una carga. Se habría jugado la segunda amarilla. Aplicó con muy buen criterio las ventajas e hizo un arbitraje previsible tomando decisiones con acierto y comprensibles».

Antes de detenerse la Liga por el Covid, en la jornada 27, Negreira analizaba la victoria del Barcelona frente a la Real Sociedad y la derrota del Real Madrid en campo del Betis: «Amarilla injusta a Piqué, que con razón argumentaba que el golpe lo propinó de manera involuntaria y con la cabeza». «Golazo (1-0) de Sidnei mientras se reclamaban dos posibles penaltis que se olvidaron rápido. Buena forma de evitar las polémicas».

Tras la pandemia hubo menos análisis

Tras el regreso de la Liga en junio de 2020 después del confinamiento, Enríquez Negreira bajó su número de artículos en Mundo Deportivo y no valoró todos los partidos. Lo más curioso fue que a partir de la jornada 30, cuando el Real Madrid se coloca líder hasta ser campeón, dejó de valorar todos los pinchazos del Barça hasta final de temporada.

En la recta final de campaña analizó pocos partidos, pero algunos de ellos, del Real Madrid, si los valoró, buscándole punta a las victorias blancas que le dieron la Liga a final de la temporada. Tras la victoria del Real Madrid en campo del Espanyol en la jornada 32 comentaba esto: «Cerca del descanso Diego López arrolló a Benzema por detrás en el área en un penalti tan absurdo que ni el árbitro ni De Burgos Bengoetxea en el VAR quisieron sancionar. En la siguiente jugada marcó el Madrid en posición legal por muy poco».

Tras la jornada 34, tras ganar el Real Madrid en San Mamés, Negreira comentaba que «el partido acabó con un par de tanganas propias de la frustración del Athletic o del descaro del Madrid, según se mire». Y en la jornada 35, tras otra victoria blanca ante el Alavés, Enríquez Negreira, ya resignado al campeonato blanco, afirmaba que «Militao cayó tras un agarrón de Laguardia en el área, parece leve».