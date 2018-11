Rossi, tras su caída: “Que escondan las cuerdas no haga alguna estupidez”

Valentino Rossi no pudo acabar el Gran Premio de Malasia de Moto GP. El italiano se cayó y no pudo competir por la victoria con Marc Márquez. Tras la carrera, estaba desolado por esta circunstancia.

“Hay que ser bueno separando las emociones. Mi hermano ganó por primera vez; Pecco ganó el título por primera vez; nuestro equipo ganó el Mundial por primera vez. Una persona normal, necesitaría sentarse en un sofá durante tres o cuatro horas, estar tumbado, llorar de alegría… en cambio, tienes que hacer una carrera. Sabía que si hubiera ganado habría sido un día histórico, probablemente el día más bonito de toda mi carrera. Pero fue así. Mucha desilusión, pero, al menos, vivimos el sueño hasta que faltaban cinco vueltas. Si hubiera estado tercero toda la carrera, me habría gustado menos. Pero la desilusión sigue. Ahora, no, pero esta noche y mañana será duro. Habrá que esconder todas las cuerdas, los cordones para evitar que haga cualquier estupidez“, comentó el italiano.

Por otro lado, habló de un Márquez que aseguró que fue una motivación para él: “Estoy contento de ser una motivación para Márquez. Es una gran satisfacción”.

Por último, Rossi también alabó a un Márquez que volvió a ganar a pesar de ya ser campeón del mundo: “No sé. Habría estado bien ver cómo acababa. Márquez está fortísimo, este año ha ganado muchas carreras, seguramente es el más fuerte. Es el que va más. Por lo que respecta a nosotros, hemos mejorado un montón, pero en las últimas vueltas aún tenemos dificultades. También Maverick en Australia tuvo que bajar. Aún nos cuesta en la última parte de la carrera. La diferencia es que él iba solo y ganó y yo tenía a Márquez. Una pena. Vi que él estaba ahí, pero que le costaba cogerme. Esperaba que me cogiera lo más tarde posible y nos la jugábamos. Estaba atento a si se me cerraba de delante. Me parecía que entraba normal”.