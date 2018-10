Márquez: “No doy importancia a que Rossi no me felicite”

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que se nota “distinto” tras ganar su séptimo título mundial el pasado domingo, pero que tampoco ha tenido “mucho tiempo para celebrarlo” por estar inmerso en la gira transoceánica, y recalcó que se siente muy a gusto con su marca con la que cree vivir uno de sus “mejores momentos”.

Respecto a la no felicitación de Valentino Rossi por su séptimo título en Moto GP, Márquez no quiso darle importancia al asunto. “Bueno, lo celebré con los míos que es lo más importante. No hace falta darle importancia, si no será un titular”.

“Estoy muy contento. Uno se siente distinto, pero no he tenido mucho tiempo para celebrar, evidentemente con mi equipo, pero enseguida el lunes fuimos a la fábrica de Honda porque estaba planeado y había que saludar a los ingenieros. Ahora toca estar concentrado y quizás después de Malasia podamos celebrarlo y, con los amigos, después de Valencia”, comentó Márquez este jueves en rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia.

Además, el de Cervera espera no repetir errores en Phillip Island cuando le tocó correr en 2014 y 2016 tras conquistar igualmente el título en Motegi. “La táctica para este fin de semana se basa en que me concentre porque gané en 2014 en Motegi, llegué aquí y sentí que podía hacer cualquier cosa y me caí, y en 2016 de nuevo me caí.

“Tengo que controlar esto porque este es un circuito que me encanta. Ahora estoy más relajado, aunque el enfoque este fin de semana será el de pensar en 2019. Estoy centrado y vamos a probar cosas para el año que viene”, añadió al respecto.

Finalmente, Márquez se refirió a una posible permanencia para toda la vida en Honda. “No hay problemas, es como siempre, me siento muy bien con Honda y con HRC. Desde que llegué creo que estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos con la factoría y hemos podido demostrar nuestros potencial en la pista. Me siento bien y cuando todo va bien, hay que mantenerlo al mismo nivel”, zanjó.