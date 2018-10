Lorenzo felicita a Márquez por el Mundial: “Has vuelto a ser el mejor”

Las rencillas entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez no supusieron un impedimento para ver la cara más deportiva del piloto de Ducati, que felicitó a su compatriota, que será compañero en Honda el próximo año, tras la consecución de su quinto título en Moto GP. Lorenzo publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter dando la enhorabuena a Marc por lo logrado y dejando en un segundo plano la polémica surgida a raíz de su caída en Motorland.

“A veces no estamos de acuerdo en la forma de competir, pero reconozco el talento y la excelencia, y no hay duda de ello. Felicidades Marc Márquez, has vuelto a ser el mejor”, escribió Jorge en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambos, minutos después de la confirmación del título de Márquez en Motegi, circuito en el que el balear ha sido baja debido a la caída sufrida en el GP de Aragón y tras la que criticó duramente a Marc, acusándole como culpable.

Sometimes we are not agree on the way to compete… but I recognize talent and excellence and there’s no doubt about it. Congratulations @marcmarquez93 you've been the best again. 👏🏻 pic.twitter.com/MNJajIpAbz

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) October 21, 2018