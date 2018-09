Jorge Lorenzo, sobre su llegada a Honda: “Ducati prefirió subirle el sueldo a Dovizioso”

Jorge Lorenzo habló sobre su paso por Ducati y su futuro en Honda en una entrevista concedida a 'La Gazzetta'

Jorge Lorenzo sigue en el centro de todos los focos después de su polémica del pasado domingo con Marc Márquez. Después de poner fin a las hostilidades con el que será el próximo campeón del mundo de MotoGP, ha concedido una entrevista en La Gazzetta que no ha dejado a nadie indiferente. El piloto española ha hablado sobre su marcha de Ducati, la llegada a Honda y los motivos que propiciaron esta.

Expectativas de título en Ducati

“Estoy seguro de que el tercer año hubiera tenido mejores resultados, llegar a Ducati para mí fue como cambiar de categoría, la diferencia fue enorme y tanto ellos como yo subestimamos el cambio. Ducati pensó que había fichado un tricampeón del mundo que iba a ganar el título el primer año. Ducati no se creyó mis palabras de que realmente faltaba poco. Se lo decía a Dall’Igna o Domenicali. Faltaba esa pequeña pieza que físicamente me permitiría ser rápido durante toda la carrera”.

El sueldo de Dovizioso

“Deberían haber pensado que tenían un campeón del mundo e intentar darme lo que necesitaba. En su lugar, pensaron subir el sueldo de Dovizioso, que estaba ganando algunas carreras, y fichar un piloto fuerte más barato. Él sabe usar palabras muy bien. Mantener una relación es difícil. Siempre he tratado de ser respetuoso con él. En el momento en que ganó y yo estaba sufriendo, estaba feliz por el equipo. La relación se deterioró cuando me di cuenta de que él no tenía la misma actitud hacia mí. También lo hizo ante la prensa. Así que dije, suficiente”.

Una nueva vida en Honda

“Si la relación es buena y haces amigos y te diviertes, mejor, pero lo que importa es ganar. Alberto Puig es como yo, me gustan las personas exigentes consigo mismas y con los demás. Y que son claros, te dicen cosas a la cara, sin tratar de ser diplomático o de complacerte. Seguramente Márquez también se volverá más fuerte. Con Valentino ambos elevamos el nivel porque ninguno quería ser el más lento”.