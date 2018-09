Fenati se retira: “He terminado con las motos, no correré nunca más”

Fenati asegura que hay mucha injusticia y critica que a nadie le importa su dolor

Romano Fenati ha anunciado su retirada de las motos tras protagonizar uno de los momentos más peligrosos de la carrera en Misano. “He terminando con el mundial de motos, no correré nunca más.”, dijo en una entrevista concedida al medio italiano La Repubblica. El italiano dice adiós al motociclismo tras ver como su equipo actual le despedía mientras el equipo al que iba a ir en 2019 cancelaba el acuerdo por haber tocado el freno de su rival, Stefano Manzi, durante el GP de San Marino.

Aquella acción le ha salido muy cara al piloto de Moto 2, que además había sido sancionado con dos carreras. Un día después del incidente, Fenati emitió un comunicado mostrando su arrepentimiento por la lamentable acción que protagonizó en San Marino y que bien pudo haberle costado la vida a Manzi, aunque por suerte no sucedió nada. En su entrevista, el italiano se muestra muy dolido por no haber recibido apoyo.

“Ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado”, reconoce Romano en declaraciones al rotativo transalpino. Además afirma que deja las motos para volver “a trabajar en la ferretería de mi abuelo. También tengo un proyecto en Ascoli del que no quiero hablar”.

Al ser preguntado por si echará de menos las motos, Fenati dice que siempre saltaba a la pista en busca de la victoria, pero que al ver el poco apoyo que ha recibido tras lo sucedido ha decidido tomar esta decisión. “Yo siempre he corrido para ganar, para ser Romano Fenati. Pero me doy cuenta de que nadie se preocupa por mí y por lo que estoy pasando. Así que es mejor decir adiós para siempre. Me equivoqué, es verdad: me disculpo con todos”.