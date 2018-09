Fenati pide perdón: “He tenido un gesto incalificable, no he sido un hombre”

Romano Fenati ha emitido un comunicado tras la lamentable acción que protagonizó en el Gran Premio de San Marino, cuando en plena carrera pulsó el frenó de la moto de Manzi. La dirección de carrera le eliminó de la prueba y ha sido sancionado con no poder correr en dos carreras.

“Pido perdón a todo el mundo del deporte. Esta mañana, ya con la mente despejada, desearía que hubiera sido solo un mal sueño. Pienso una y otra vez en ese momento, he tenido un gesto incalificable, no he sido un hombre“, asegura el italiano.

No obstante, este arrepentimiento llega tarde, ya que su equipo ya ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios. “Anunciamos que el Marinelli Snipers Team ha decidido rescindir el contrato con el piloto Romano Fenati desde este momento como causa de su comportamiento antideportivo, peligroso y perjudicial que daña la imagen de todos. Con gran pesar tenemos que destacar que ese acto irresponsable puso en peligro la vida de otro piloto y esto no tiene disculpa. A partir de este momento, el piloto no participará en ninguna carrera más con el equipo Marinelli Snipers. El equipo, Marinelli Cucine, Rivacold y todos los demás patrocinadores y gente que siempre le han apoyado, quieren pedir disculpas a todos los aficionados del Campeonato del Mundo”, aseguraba el comunicado de prensa que han emitido.