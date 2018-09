Lorenzo: “Rossi y Márquez tienen actitud de niños pequeños”

Jorge Lorenzo dio su punto de vista sobre la tensa escena que protagonizaron Marc Marquez y Valentino Rossi

Jorge Lorenzo fue testigo directo de la tensa escena que protagonizaron Marc Márquez y Valentino Rossi durante la comparecencia de prensa previa al Gran Premio de San Mariano. El piloto balear dio su punto de vista y no dudó en criticar a ambos.

“Mi opinión es que se equivocan los dos. Valentino se equivoca al no darle la mano a Márquez. Tiene demasiado orgullo y esta actitud es de niños pequeños. También tiene la oportunidad de decir a sus seguidores que no deben silbar a los pilotos en el podio y no lo hace. Se equivoca en esas dos cosas. Marc se equivoca porque yo creo que a él afecta mucho lo que haga Valentino. Tendría que pasar olímpicamente de él. Tiene que seguir su rumbo, pasar de todo y seguir su camino”, aseguró el piloto español.

Lorenzo también analizó como le fueron las cosas en el test de Aragón: “Hemos probado pocas y pequeñas cosas nuevas. Nos hemos concentrado de cara a tener una buena base de setting para las dos próximas carreras”.

Por último, analizó cuales son sus objetivos en las siete carreras que quedan: “Mi objetivo es el de siempre: ir lo más rápido posible en cada curva, en cada vuelta y en cada carrera. Siempre es el objetivo que he tenido. Siempre he sido bastante frío y mi meta cada vez que subo a la moto es intentar dar lo mejor. No hago muchas variaciones de rendimiento. Es una de las cosas buenas que tengo”.