Marc Márquez: “Yo querría hacer las paces con Rossi”

Marc Márquez asegura que no tiene ningún problema con Rossi y que le gustaría hacer las paces con él

Marc Márquez ha concedido una entrevista a una televisión italiana, TV8, que ha emitido un fragmento de la intervención del motorista español. En dicho avance habla sobre su relación con Valentino Rossi. Ambos pilotos no mantienen una buena relación desde 2015, que empeoró en 2018 cuando tuvieron un incidente en Argentina.

“Yo querría hacer las paces con él. No tengo ningún problema con Valentino”, comentó Marc Márquez. “Cuando en Argentina todo estaba más tranquilo, cometí un error y, por desgracia, lo cometí con Rossi. También intente disculparme”, añadió el de Cervera.

“No me molestan los pitos en el podio, más que otra cosa, no me gustan”, aseguró Marc Márquez ante la posibilidad de ser pitado en Mugello este fin de semana. “Es como en el fútbol. Yo animo al Barça, pero si alguna vez el Real Madrid gana y juega mejor aplaudo”, explicó.

Sobre los pitos, continuó explicando lo que le molesta. “No me gustan los pitos porque estamos en la pista jugándonos la vida. Si eres aficionado, te gusta ver adelantamientos y no los colores de quien corre”, opinó.

En esta entrevista también le sacaron la polémica que tuvo en San Marino cuando fue silbado y mandó besos a los seguidores de Rossi. “Lo hice porque me pitaban. Siempre he pedido a mis seguidores que respeten a todos los pilotos porque después de una carrera va otra. La vida sigue. Sería bonito que corriéramos de blanco”, dijo.