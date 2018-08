Tito Rabat “progresa adecuadamente” tras haber sufrido un accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña en el que se rompió el fémur, la tibia y el peroné, e incluso ya da sus primeros pasos ayudado con un andador.Rabat

“Fue operado con éxito y su post operatorio ha sido correcto. Sigue estable tras las tres fracturas en el fémur y cuatro fragmentos de tibia y peroné”, indicó la web oficial de MotoGP en un comunicado en el que confirmaron la gran noticia de que, tan sólo 24 horas después de ser intervenido, el piloto ya dio sus primeros intentos de caminar.

Here's a photo of Rabat taking those 1st steps, via @SkySportMotoGP. As tough as they come. Full article here:https://t.co/Rqci6YNFbC pic.twitter.com/ix269DSwFK

