Rossi gana poder en Yamaha con la llegada de Monster como patrocinador principal

Rossi lleva años ligado a Monster de forma personal Monster verá siempre con mejores ojos que gane Rossi a Viñales

La temporada 2019 será una temporada de cambio para Yamaha. Será entonces cuando se haga efectivo el cambio de patrocinador principal de las M1 de Viñales y Rossi. Movistar, que lleva pintando las motos japonesas desde 2014, dejará paso a Monster en un movimiento que puede tener más consecuencias de las que saltan a la vista desde un principio. ¿Por qué? Porque la firma de bebidas energéticas lleva muchos años anunciándose en la gorra de Valentino Rossi. ‘El Doctor’ va a ganar más peso si cabe dentro de la firma de los diapasones.

La relación de Monster con Valentino Rossi llega hasta el punto de que el italiano tiene a la venta una bebida personalizada. La marca sabe que con la leyenda transalpina tiene un filón en términos publicitarios y eso puede hacer que la atención en el box azul se centre más si cabe sobre él. Si hoy una victoria de Rossi vale mucho más que una de Viñales en términos de imagen, el año que viene esto se va a potenciar cuando sea la marca de las garras verdes la que luzca en el lomo de la M1.

El anuncio de este patrocinio es sin duda una buena noticia para Yamaha, que verá cómo durante los próximos años sigue entrando en el equipo una ingente cantidad de dinero con el que poder desarrollar una moto que a día de hoy no es la referencia de la parrilla. Sí, la M1 está recortando poco a poco la distancia que le separa de Honda y Ducati, un paso por encima actualmente, pero aún les queda dar el último y más complicado paso.

Queda por ver si realmente la llegada de Monster a Yamaha hace que Viñales sea tratado como el segundo piloto de la firma nipona, algo que desde luego por rendimiento no merece. Bien harían desde Yamaha en no alterar el orden establecido entre sus pilotos, porque por mucho que Rossi siga en plena forma y sus triunfos sean celebrados en todo el mundo, su futuro no pasa por él. Viñales es quién debe recoger el testigo cuando ‘El Doctor’ lo deje y, por tanto, se ha de apostar por él en igualdad de condiciones. Por mucho que Monster ponga el dinero.