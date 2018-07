Marc Márquez llega al parón de verano con su tercera mayor ventaja al frente de la general

Solamente en 2014 y 2016 Márquez le sacaba más puntos al segundo tras Sachsenring. Siempre que Márquez ha salido líder de Sachsenring ha sido campeón del mundo de MotoGP.

Puede que Valentino Rossi siga soñando con su décimo título mundial, pero todo parece indicar que, de darse, no será este año. Marc Márquez es el gran favorito para lograr el que sería su quinto título mundial de MotoGP, con lo que se quedaría a dos de ‘El Doctor’. Y no lo decimos nosotros, sino que lo hacen las estadísticas. Tras su victoria del pasado domingo, Márquez disfruta de la tercera mayor ventaja de su carrera en la clase reina al llegar al parón de verano.

Marc Márquez cuenta ahora con una ventaja de 46 puntos sobre Rossi, una cifra que podría ser todavía mayor de no haberse caído en Mugello o no haber sido sancionado en la carrera de Argentina. En cualquier caso, se trata de una escapada mayor que la que vimos en los años 2013 y 2017, cuando salió de la carrera alemana 16 y 5 puntos por delante de Pedrosa y Viñales.

Los dos años que Marc Márquez ha contado con una ventaja mayor al frente del mundial a estas alturas han sido 2016, cuando le sacaba la friolera de 48 puntos a Jorge Lorenzo, y en 2014, el año de las diez victorias seguidas, lo que le sirvió para aventajar a Dani Pedrosa en nada más y nada menos que 77 puntos. El único año que no salió líder de Sachsenring fue 2015, precisamente la primera y hasta ahora última vez que no ha sido campeón del mundo de la clase reina.

No obstante, más allá de las estadísticas lo que deja Márquez en esta primera mitad de año es una sensación de dominio escandalosa. Ha ganado cinco carreras y ha acabado segundo en otras dos, dejando de sumar puntos en las dos restantes. Y de esas victorias y segundos puestos, los ha conseguido de todos los colores. No existe ahora mismo ningún binomio piloto-moto en la parrilla de MotoGP que ofrezca la velocidad del formado por Marc y la Honda. Ese es el verdadero problema del resto, más allá de los 46 puntos de ventaja. Mucho se tienen que torcer las cosas para no ver un nuevo triunfo final del ilerdense.