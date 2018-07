Valentino Rossi, eufórico: “He hecho 30 vueltas perfectas”

Rossi ha firmado en Alemania el mejor resultado del año. Pese a estar contento, Rossi no ha podido inquietar a Márquez en ningún momento.

El segundo puesto logrado por Valentino Rossi en Sachsenring supone su mejor resultado de la temporada. Pero más que por eso, ‘El Doctor’ se ha mostrado eufórico al bajarse de su Yamaha M1 porque considera que su actuación ha sido perfecta. “Ha sido la carrera más bonita de la temporada. No solo porque hemos conseguido el mejor resultado de la temporada, sino porque lo hemos hecho en un circuito que las Yamaha no iban bien. He hecho 30 vueltas perfectas”.

La preparación de esta carrera no comenzó para Rossi el viernes con los entrenamientos libres, sino mucho antes, y es que el italiano ha afirmado que llevaba días estudiando la edición del año pasado, en la que el local Jonas Folger finalizó segundo con una Yamaha. “Hemos trabajado mucho durante estos diez días y estudiado todas las líneas que hizo Folger el año pasado. He visto la carrera del año pasado, pero no los datos. Para nosotros, el año pasado fue un sufrimiento, pero este año hemos disfrutado. Sabía que podía estar ahí. Estoy especialmente contento”.

Uno de los puntos clave para que Rossi acabase hoy segundo lo tuvimos en su batalla con Jorge Lorenzo, al que solamente pudo adelantar tras cometer éste un error. “La Ducati acelera mucho en la recta pero nosotros éramos mejores en la parte curvada. Me decían que tenía medio segundo de ventaja en la tablilla, pero me pasaba en la recta cada vez, entonces no me podía fiar. Al final he visto que no ha podido aguantar”.

Tras este buen resultado Rossi quiere más, emplazándonos a la vuelta del verano para tratar de pelear por las victorias con un Márquez que lidera con soltura el mundial. “Me voy al verano con el objetivo de volver ganando. Tenemos un gran equipo. Tenemos dos pilotos que se complementan: uno más joven más agresivo y otro con más experiencia. Necesitamos un poco más de aceleración, pero nuestra moto en las curvas va muy bien”.