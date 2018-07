‘Pole’ in extremis para Márquez por delante de Petrucci y Lorenzo

Viñales, Dovizioso y Rossi completan la segunda fila en el GP de Alemania Dani Pedrosa solamente ha podido ser décimo

Sucedió lo esperado pero como nadie lo esperaba. Marc Márquez saldrá primero en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, aunque ha estado a punto de no hacerlo. Era Danilo Petrucci el que se disponía a celebrar su primera ‘pole position’, más si cabe cuando el ilerdense no ha podido batir su tiempo en el primer giro dado con su último neumático. Ha sido en el segundo cuando Marc ha dado todo y más para doblegar al transalpino por tan solo 25 milésimas. Pocas veces se ha visto al campeón del mundo celebrar tan efusivamente una ‘pole’, que le permitirá buscar la novena victoria consecutiva en esta pista, la sexta en MotoGP.

Cerrando la primera fila y a tan solo 57 milésimas de Marc Márquez tenemos a Jorge Lorenzo, que si bien no ha podido ser la primera Ducati, sí que se ha dado el gusto de batir a su compañero Andrea Dovizioso -quinto-, que tuvo que pasar por el purgatorio de la Q1. Veremos mañana cómo anda de ritmo el balear, porque ahí sí que Márquez parece más fuerte que el resto.

En la segunda fila de la parrilla de salida, además de Dovizioso, estarán los dos pilotos oficiales de Yamaha, Maverick Viñales y Valentino Rossi. El catalán confirma la línea ascendente de las últimas carreras con su cuarto lugar, mientras que ‘El Doctor’ debe estar satisfecho con su sexto tras cómo pintaba la cosa ayer -fue 17º en los libres que se disputaron a la hora de la clasificación-.

Crutchlow, Iannone y Bautista son los ocupantes de la tercera fila, precediendo a uno de los grandes protagonistas de este fin de semana, Dani Pedrosa. El de Honda se ha quedado a medio segundo de la ‘pole position’, y tendrá que luchar mañana si quiere certificar un buen resultado en una de las pistas que más alegrías le ha dado en el pasado. Sin más, la acción volverá a la pista mañana con el Warm Up y, lo más importante, con la carrera. Los horarios, en este enlace.