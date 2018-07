Lorenzo carga contra Petrucci: “Ha cogido mi rueda de forma descarada”

Lorenzo comenzará el GP de Alemania de MotoGP tercero. El balear se ve incluso con opciones de pelear por la victoria.

Mezcla de sensaciones para Jorge Lorenzo tras la sesión de clasificación del GP de Alemania de MotoGP. Por un lado la alegría de partir tercero a solo media décima de la ‘pole position’ en un circuito donde se preveía sufrimiento para las Ducati, por otro el enfado de verse superado por un Danilo Petrucci que ha buscado descaradamente la rueda del balear para mejorar sus tiempos, algo que no se ha cortado en criticar Jorge.

“Danilo ha buscado mi rueda de forma bastante descarada y vamos a ver qué pasa, aunque no creo que pase nada, pero bueno. No sé si es lícito o no, si puede o no se puede hacer. Hay ciertos pilotos que no lo hacemos nunca, como Marc y yo, y alguno más, pero hay otros que lo suelen hacer. Me dice que lo siente. Más o menos siempre son los mismos pilotos. Ojalá no estuviese permitido”, se quejaba amargamente Lorenzo tras la clasificación.

Dejando de lado el incidente con Petrucci, Lorenzo ha valorado de forma muy positiva el resultado logrado en Sachsenring. “De todas formas primera línea es un resultado muy bueno para este circuito que siempre nos ha costado y la verdad es que hemos tenido una gran mejora. Estar a pocas milésimas de Marc, que aquí con la Honda va muy rápido, es un gran resultado”.

La clave de la carrera será la elección de los neumáticos, la cual todavía es un interrogante según Jorge Lorenzo, que ni siquiera descarta la goma blanda a pesar del calor reinante. “Será importante la elección. Parece que está vez va a ser complicado aguantar la carrera con el blando, el medio parece la opción más segura, pero todo es posible. Las dos opciones de momento están abiertas”.

Lo que ya no tiene tan claro Lorenzo es que el favorito sea Márquez, al menos de forma tan clara. Según el balear, su Ducati ha mejorado mucho con el paso de los entrenamientos y confía en tener sus opciones de victoria. “El favorito es Marc. A pesar de que no tiene esa superioridad de otros años de momento, quizá en carrera pueda ser superior, podría ser. Pero tenemos nuestras opciones de, al menos luchar con él, veremos si la mitad de la carrera, toda la carrera o hasta el final. La Ducati ha mejorado mucho aquí y eso se nota. Estamos progresando bien y en el FP4 hemos conseguido uno de los mejores ritmos. Tenemos nuestras opciones para luchar por la victoria o por el podio”.