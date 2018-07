Dani Pedrosa ha anunciado que deja el Mundial después de 13 años en lo más alto Se quedó sin moto después de la no renovación con Honda y la posterior llegada de Jorge Lorenzo

Oficial: Dani Pedrosa se retira. El piloto español ha anunciado que deja el Mundial en la esperada rueda de prensa que había programado para esta tarde en el circuito de Sachsenring (Alemania). Así que después de 13 años en la élite, uno de los mayores referentes del motociclismo español dice adiós.

Y es que el mayor motivo de su despedida fue que Honda decidiera no renovar su contrato tras llevar desde 2006 de la mano en la categoría reina. Tras este suceso, la escudería japonesa decidió ofrecer su moto a un Jorge Lorenzo que será el compañero de equipo de Marc Márquez a la próxima temporada.

Ante esta situación, al campeón de tres mundiales (uno en 125 cc y dos en 250 cc), a sus 32 años, le quedaba ocupar el puesto en una moto satélite de Yamaha o la retirada, incluso le han cortejado desde las Superbikes para que sea una de las estrellas fuera del Mundial de Motociclismo. Finalmente decidió bajarse de la moto.

“No competiré en el campeonato”

“Lo primero que quiero es anunciar que el año que viene ya no competiré en el campeonato. Es una decisión que he estado pensando desde hace unos años”. Con estas palabras Dani Pedrosa anunció que deja el Mundial después de 13 años en la élite. Acompañado de toda su familia, el piloto de Sabadell anunció la decisión más dolorosa de su carrera que estaba cantada desde hace unos días.

“No estaré en MotoGP. Es una decisión muy dura de tomar porque este es el deporte que amo, pero a pesar de las oportunidades que he tenido para seguir siento que no vivo la competición como antes y ahora mismo tengo otras prioridades. He podido completar mi sueño de ser piloto”, agregó.

En total, en 285 Grandes Premios disputados, Pedrosa, que en septiembre cumplirá 33 años, ha sumado hasta el momento 54 victorias (31 en MotoGP, 15 en 250cc y 8 en 125cc), la última en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y un total de 153 podios (112, 24 y 17), además de 49 ‘poles’.

Ahora, el español quiere “disfrutar” de lo que le queda de Mundial porque sólo sabe “vivir la competición al máximo”. “Lo importante es haber dado lo mejor de mí y eso es lo que me llevo. Agradezco que me reconozcan como ‘Leyenda’ y estar al lado de otros grandes que también he admirado”, comentó después de que Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, anunciase que recibirá esta consideración como reconocimiento a su carrera.

Además, Pedrosa se marcha sin resquemor por no haber sido campeón en MotoGP. “Durante mi carrera he sido campeón de otras categorías, el no serlo de MotoGP es algo que ha sido un poco circunstancial”, puntualizó, sin cerrar las puertas a continuar ligado de un modo u otro a este deporte. “Evidentemente me gustaría porque es el deporte que amo, lo conozco muy bien y creo que todavía puedo hacer algunas cosas”, advirtió.

Finalmente, reconoció que, “por suerte”, puede llevarse “muchos momentos” de su carrera deportiva, aunque se quedó cuando acudió a unas pruebas en el Jarama. “Era muy pequeño y no me imaginaba que iba a ser seleccionado. Es increíble haber llegado hasta aquí”, rememoró.