Dani Pedrosa ya ha decidido su futuro: ¿Yamaha o retirada?

Dani Pedrosa ha asegurado que ya tiene su futuro decidido, aunque no lo anunciará hasta las jornadas previas al GP de Alemania Si no es Pedrosa el que se sube a la Yamaha satélite, será Álvaro Bautista el elegido

El futuro de Dani Pedrosa por fin se ha resuelto, aunque no será hasta el jueves previo al Gran Premio de Alemania de MotoGP cuando se hagan públicos los planes del catalán. El piloto ha emitido un comunicado que reza de la siguiente manera: “Finalmente he tomado una decisión con respecto a mi futuro. Quiero poder comunicarlo personalmente y a todo el mundo a la vez. Por eso, daré una rueda de prensa en Sachsenring para anunciarlo. Ruego se respete mi decisión de esperar hasta ese momento para hacerlo público”.

Este comunicado coincide con la resolución del misterio acerca de las Yamaha satélite, que ya se sabe de qué manera van a competir en el mundial del año que viene. El SIC Racing Team será el que se quede las dos plazas de MotoGP que a día de hoy disfruta el Ángel Nieto Racing Team, pese a lo cual Jorge Martínez Aspar se quedará en la estructura haciendo de asesor. “El Ángel Nieto Racing Team y Sepang International Circuito (SIC) han llegado a un acuerdo por el cual, desde la temporada 2019 de MotoGP, SIC asumirá la gestión de las dos plazas de MotoGP de Ángel Nieto Team. D. Jorge Martínez ‘Aspar’ formará parte de este nuevo equipo de MotoGP como Asesor Deportivo”.

Queda ahora por confirmar la dupla de pilotos que se subirán sobre las dos Yamaha M1 que pondrá en liza esta nueva estructura. Una de ellas parece asegurada para Franco Morbidelli, mientras que la otra podría ir a manos de Dani Pedrosa y de Álvaro Bautista. Recordemos que el segundo es actualmente piloto de Aspar en el Ángel Nieto Racing Team, y según la prensa italiana habría ganado muchos enteros para ser el elegido.

Esto último que te contamos y el melancólico tono del comunicado de Dani Pedrosa hacen pensar que finalmente el catalán ha decidido retirarse, aunque no será hasta que él mismo lo confirme cuando se pueda hablar con certeza de ello. De no darse esta situación, cualquier cosa que no sea subirse a la M1 del nuevo SIC Racing Team sería una sorpresa mayúscula.