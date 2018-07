Yamaha reconoce que Pedrosa tiene dudas

La garantías técnicas del proyecto preocupan mucho a Dani Pedrosa

La resolución del futuro de Dani Pedrosa es ahora mismo la gran incógnita para la temporada 2019 de MotoGP. La opción que tiene el catalán es firmar con Yamaha para llevar una de las M1 satélites con el apoyo económico de Petronas. No sería una escudería ‘B’ como lo es hoy el Tech3 -el año que viene con KTM-, pero tampoco un equipo pata negra. De ahí que Dani esté dudando ahora mismo acerca de la idoneidad de embarcarse en esta historia.

Según Lin Jarvis en declaraciones recogidas por As, es normal que Pedrosa albergue dudas después de tanto tiempo compitiendo para una fábrica. “Es normal que Pedrosa tenga alguna duda. Si le estuviéramos ofreciendo una moto oficial en el equipo oficial, hace tiempo que ya habría firmado con nosotros”, ha afirmado el máximo responsable de Yamaha en MotoGP, que además ha mostrado su esperanza de que las negociaciones lleguen a buen puerto. “Yo espero que lo haga, que firme con nosotros, y me parece normal que no sea tan rápido su fichaje como el de Lorenzo con Honda”.

No muestra la misma determinación Jarvis al hablar de la moto de la que dispondría Pedrosa la temporada que viene. De haber sido Lorenzo la cabeza visible de este nuevo proyecto, habría tenido una M1 idéntica a la de Viñales y Rossi, pero siendo Pedrosa existe la posibilidad de que tenga que apañarse con una montura de 2018. “No sé aún cuál es exactamente la moto que tendrá, pero sí que tendrá una moto competitiva”.

Lo que no parece un problema según la citada fuente es el acuerdo económico entre ambas partes. Pedrosa cobraría por competir con esta Yamaha satélite 2,5 millones de euros al año. No obstante, lo que preocupa al piloto son las garantías técnicas de una moto que a día de hoy lleva más de un año sin ganar una carrera.