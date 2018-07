GP Holanda 2018: Horario y dónde ver la carrera de MotoGP

Rossi, Lorenzo y compañía buscan en Assen acercarse al liderato de Márquez.

Aunque el GP Holanda MotoGP lleva ya unos años disputándose en domingo, sigue haciéndose extraño. Han sido muchas las temporadas en las que la jornada de carreras en ‘La Catedral’ era el sábado. Pero no, la de Assen es ya una prueba más en ese sentido, con lo que será hoy cuando disfrutemos de toda la acción en pista del mundial de motociclismo.

La acción del GP Holanda MotoGP dará comienzo a las 11 de la mañana, hora marcada para el comienzo de la carrera de Moto3. A las 12:20 horas será el turno de los pilotos de la categoría intermedia, Moto2, mientras que los Marc Márquez, Valentino Rossi y compañía lucharán por una nueva victoria a partir de las 14:00 horas.

El circuito de Assen siempre es uno de los que nos depara más acción de todo el año, gracias a su combinación de curvas de todo tipo, algo que se mantiene a pesar de su última modificación, que segó en parte la dificultad que entrañaba. Además, el GP Holanda MotoGP siempre nos hace esta con un ojo pendientes del cielo, ya que en los Países Bajos es raro el día que no amenaza lluvia.

Apenas quedan unas horas por tanto para que dé comienzo una nueva ofensiva contra Marc Márquez, líder de la clasificación general de la categoría reina y, por tanto, referencia de la misma. Su máximo perseguidor, Valentino Rossi, no tendrá fácil repetir el triunfo logrado aquí el año pasado, aunque sí hay una pista en la que ‘El Doctor’ brilla es ésta. Veremos si es capaz también de destacar Jorge Lorenzo, al que el GP Holanda MotoGP no le trae especialmente buenos recuerdos tras lesionarse en 2013 gravemente, lo que no le impidió correr operación de clavícula mediante.