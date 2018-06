GP Holanda 2018: Horario y dónde ver el Gran Premio de Holanda de MotoGP

Valentino Rossi llega al escenario de su última victoria Marc Márquez quiere parar la racha de Jorge Lorenzo

El GP Holanda MotoGP acapara este fin de semana gran parte de la actualidad deportiva del motor, y es que la carrera a disputar en Assen es una de las más atractivas del año. Ya no se disputa en la jornada del sábado como antaño, pero la tradición que se respira en la pista europea es incomparable. En ella, Valentino Rossi tratará de reeditar el triunfo obtenido el año pasado, desde el cual no ha vuelto a probar las mieles del éxito, algo que no le impide estar segundo en el presente campeonato a 27 puntos de Marc Márquez.

No es la de Assen una pista que se le dé especialmente bien al líder del mundial, aunque no por ello deja de ser favorito. Márquez llega al GP Holanda MotoGP con la firme intención de cortar la racha de triunfos de un Jorge Lorenzo que, de seguir como en Mugello y Montmeló, se va a convertir en la principal preocupación del de Honda. Pero ojo, porque el holandés tampoco es un trazado que se adapte como los anteriores a la Ducati, con lo que será interesante ver el desempeño del balear en él.

Los focos también apuntarán a otros pilotos como Maverick Viñales, que quiere acabar de una vez por todas con la gran cantidad de altibajos que está sufriendo este año. Assen es un circuito que tradicionalmente ha servido a Yamaha para mostrar todas sus virtudes y este año debería de ser igual. Si no, el asalto al campeonato tanto del español como de Rossi empezará a ser una quimera. Todo el GP Holanda MotoGP lo veremos a través de Movistar+ o del Videopass de Dorna aquellos que lo tengan -no está disponible en todas las regiones-, con unos horarios que son los siguientes:

Viernes 29 de junio

09:00 – 09:40: FP1 Moto3

09:55 – 10:40: FP1 MotoGP

10:55 – 11:40: FP1 Moto2

13:10 – 13:50: FP2 Moto3

14:05 – 14:50: FP2 MotoGP

15:05 – 15:50: FP2 Moto2

Sábado 30 de junio

09:00 – 09:40: FP3 Moto3

09:55 – 10:40: FP3 Moto2

10:55 – 11:40: FP3 MotoGP

12:35 – 13:15: Clasificación Moto3

13:30 – 14:00: FP4 MotoGP

14:10 – 14:25: Q1 MotoGP

14:35 – 14:50: Q2 MotoGP

15:05 – 15:50: Clasificación Moto2

Domingo 1 de julio