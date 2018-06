Marc Márquez: “Que me comparen con Rossi es increíble, sigue siendo un referente”

Márquez también considera que Honda puede formar un muy buen equipo con él y Lorenzo el año que viene.

Al menos de puertas para fuera, poco sentimiento de animadversión tiene Marc Márquez cuando habla de Valentino Rossi. El actual campeón del mundo, de hecho, considera todo un privilegio que se le compare con la leyenda italiana, tal y como ha reconocido en una entrevista concedida a Marca. “Que te comparen con Valentino es increíble y sigue siendo un referente. Una cosa no quita la otra. Lo que está haciendo con 39 años difícilmente se podrá repetir en un futuro y es increíble, mantener la motivación, las ganas de mejorar, la velocidad dentro de la pista. Esto es admirable”.

Otro de los nombres propios que ha tocado Márquez es el de Jorge Lorenzo, su futuro compañero en el box de HRC y con quién espera tener una sana competencia. De hecho, Marc considera que tener un vecino de garaje tan potente solamente tiene beneficios, por mucho que Rossi crea que entre ellos reinará un mal ambiente. “Lorenzo es un gran piloto. En todo momento me he sentido muy respetado por Honda. Me preguntaron si tenía algún problema y les dije que no, que mientras más fuerte sea, mejor, más se crece dentro del box, sobre todo, personalmente. De un campeón como es Jorge algo tendremos que aprender. A ver qué tal se adapta a la Honda”. Eso sí, Márquez asegura respeto con Lorenzo, no amistad. “Entre todos los pilotos nos tenemos respeto y nos hablamos. No dejamos de luchar todos por lo mismo, así que es imposible tener una relación de amistad con ninguno. Con dos españoles se tiene que formar un buen equipo”.

La llegada de Lorenzo a Honda ha supuesto directamente la salida de Pedrosa del que ha sido su equipo durante toda su carrera en MotoGP. Sobre el menudo piloto catalán, Márquez solamente tiene palabras de apoyo, deseándole lo mejor para el futuro. “Le deseo lo mejor, hemos formado un gran equipo. Le hemos dado a Honda muchos campeonatos de constructores. Ha ganado muchas carreras. Cuando llegué a Honda aprendí de él a pilotarla. Si tuviera que apostar algo apostaría a que sigue, queda solo un proyecto que es el de Yamaha. Le veo motivado”.

¿Y sobre su hermano? Márquez piensa que tiene el nivel para dar el salto a MotoGP, pero esto debería darse solamente con un proyecto sólido que lo avale. “Le veo bien, preparado. Está luchando por el título. Le he aconsejado yo también y él lo ve. En MotoGP o tienes un proyecto bueno o vale más no ir. Somos muy jóvenes aún. Si vas a MotoGP con un proyecto que sí pero no, qué pasa de aquí dos años, ¿dónde vas? Vale más la pena ir con un proyecto consolidado. Él tiene ganas y se ve preparado. Quiere venir y sería uno de mis sueños correr contra él”.