Jorge Lorenzo: “Si no mejoraron antes la Ducati es porque no supieron o no me dieron prioridad”

Lorenzo afirma que todavía no se ve como candidato al mundial.

Liberado por tener su futuro resuelto y con la fuerza que le dan sus dos últimas victorias, Jorge Lorenzo ha asegurado que los males de Ducati podrían haberse solucionado mucho antes. Según el piloto, ya desde que cogió la Desmosedici por primera vez allá por noviembre de 2016 le dijo a los técnicos italianos lo que debían mejorar, y que si esto no se ha llevado a cabo es porque estos no supieron o porque no le hicieron caso a tiempo.

“Los ingenieros sabían qué cosas quería mejorar en la moto. Ya desde el primer día de Valencia, en 2016, y los fallos que tenía la nueva moto, desde Sepang y Buriram. Si no los trajeron antes fue o porque no supieron hacerlo o porque no pusieron las prioridades que pedía yo como principales”, ha dicho un agresivo Lorenzo a su llegada a Assen.

Sea como sea, el caso es que Lorenzo acabará este año su aventura en Ducati, y aunque todo el mundo le empieza a ver como un peligro para Márquez, él asegura que prefiere ir poco a poco porque la distancia con el líder es todavía grande. “Si fuera el caso y consiguiésemos la tercera victoria, y Marc fuese segundo, estaríamos a 44, muy lejos todavía. El gran favorito es Márquez, sin duda. O el que más tranquilidad tiene que tener es Marc. Por otro lado, también es el que tiene más presión, así que depende de cómo vea el vaso porque también tiene más que perder que nosotros. Yo voy carrera a carrera”.

Lorenzo quiere restar presión al ambiente que le rodea recordando además que la de Assen es una pista en la que la Ducati podría no funcionar tan bien como hizo en Mugello y Montmeló. “Tenemos que tener los pies en el suelo, hemos ganado solo dos carreras. Tenemos que demostrar ese nivel en más circuitos. Aquí es una gran oportunidad de demostrarlo. Es un circuito muy diferente, con menos rectas, con más curvas enlazadas”.

Y llegados a este punto, ¿habrá gente en Ducati que se arrepienta de no haber apostado más por Lorenzo? “Creo que sí, habría que preguntarles a ellos, pero sí hay gente que lamenta que no podamos mantener este proyecto juntos, mucha gente. Con Gigi no hemos hablado abiertamente de este tema, pero yo, cuando decido una cosa, se da carpetazo al pasado porque no se puede cambiar. Gigi intentará con los pilotos que tenga conseguir su sueño que es ser campeón del mundo de MotoGP”. Sería ‘gracioso’ que lo consiguiese con Jorge, desde luego…