Dani Pedrosa: “Todavía no hay nada concreto sobre mi futuro”

El futuro de Pedrosa pasa porque se concrete el equipo satélite de Yamaha con el apoyo de Petronas.

Aunque Dani Pedrosa no hable acerca de su futuro, de sus declaraciones se entiende que está haciendo todo lo posible por ser de la partida en el mundial de MotoGP de 2019. El catalán quiere seguir y en Yamaha le quieren dentro de ese proyecto junto a Petronas para montar un equipo satélite fuerte, pero aún falta flecos por cerrar. Por ejemplo, el equipo que recibirá las motos japonesas. Por ello, Pedrosa no quiere adelantar nada acerca de su futuro. “Hay posibilidades de correr, diferentes, pero ahora mismo ninguna es definitiva ni nada es definitivo. Como no hay nada que adelantar más, no puedo”.

Cuestionado acerca de los halagos que le llegan desde Yamaha, donde Rossi y Viñales consideran positiva su posible fichaje, Pedrosa afirma que hay dos formas de verlo, una gustándose con el halago y otra reconociendo que hay problemas con la M1. “Por una parte, puede ser algo positivo, es un halago, pero quieras o no indica que tienen problemas y que necesitan saber cómo solucionarlos. Por otro lado, siempre es mejor saber que quieren que estés en un sitio o que no, pero, al final, la decisión es personal, propia”.

Lo que espera Dani Pedrosa es que su futuro se resuelva rápido, sin descartar que le ocurra algo parecido a Jorge Lorenzo, cuya firma del contrato con Honda ha coincidido con su explosión a lomos de la Ducati. “Suele pasar, liberas mucho”, afirma el todavía piloto de HRC.

Además de todo esto, Pedrosa también ha sido cuestionado en Assen acerca de las diferencias entre la Honda que pilota y la Yamaha, asegurando que tendría que subirse en la M1 para hablar con propiedad. “Si me preguntáis por las diferencias entre una moto y otra no puedo decir mucho porque solo he competido con una, pero sí que me he enfrentado a ella con rivales muy buenos. Siempre ha habido momentos en que nosotros hemos sido superiores y ha habido otras veces que ha sido al contrario. No sabemos la realidad al completo”.