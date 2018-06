Valentino Rossi tira la toalla por el mundial: “Hasta Brno correremos con la misma moto”

Que el segundo clasificado de un campeonato del mundo no se vea a sí mismo con posibilidades de ser el ganador a final de temporada es extraño, pero no imposible. En esas se encuentra Valentino Rossi, al que la regularidad mostrada es la que le ha llevado a ser el perseguidor más cercano de Marc Márquez, a 27 puntos eso sí. A pesar de ello, ‘El Doctor’ no confía en que su Yamaha M1 le permita pelear de tú a tú con el ilerdense o con la fuerza emergente de Jorge Lorenzo, sobre todo porque la firma de los diapasones no tiene planeada ninguna novedad técnica hasta después del Gran Premio de la República Checa, que tendrá lugar el 5 de agosto.

“Las próximas pruebas son el lunes de Brno, y esperamos que haya algo más. Desde ahora hasta Brno correremos con la misma moto. Es una pena, pero es así. No es fácil, es un trabajo largo”, ha afirmado un resignado Rossi, que solamente pudo ser 14º en los entrenamientos disputados esta semana en Montmeló tras el Gran Premio de Cataluña.

Lo cierto es que Yamaha vive una crisis de identidad que les ha llevado, de momento, a estar un año sin ganar, justo desde que Rossi triunfase en Assen, escenario de la siguiente carrera del mundial. Desde entonces la M1 no ha dado la talla, hasta el punto de que al inicio de esta temporada se decidió volver al concepto de moto de 2016, descartando lo probado durante toda la temporada pasada.

Mucho han de mejorar las cosas para que Rossi y Viñales puedan pelear de verdad por el mundial este año, porque su buena posición en la general viene favorecida por los fallos que han tenido los demás. Pero no, en términos de velocidad no hay color. Honda y Ducati están por encima de Yamaha, de ahí también el empeño que pusieron los japoneses en tener de vuelta a Jorge Lorenzo, algo que finalmente no se producirá tras fichar éste por los del ala dorada. Y es que es curioso ver cómo Yamaha empezó a caer con la marcha del balear, al tiempo que Ducati ha mejorado la Desmosedici con Jorge a bordo…