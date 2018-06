Jorge Lorenzo podría sumarse a esta lista de pilotos que ganaron el Mundial sabiendo que se iban de equipo Valentino Rossi, Fernando Alonso o Michael Schumacher consiguieron este hito

El fichaje de Jorge Lorenzo por Honda no tiene por qué sentenciar las opciones del español a ganar el presente mundial de la mano de Ducati, por mucho que algunos piensen que los italianos no le darán el mejor material a su piloto para evitar fugas de información. Si no, solamente hay que consultar los libros de historia para comprobar que ya existieron pilotos con casos similares al suyo, y no solo en MotoGP. Repasamos cuatro de ellos.

Valentino Rossi

Cansado de ganar con la Honda y de que no se reconociese su valía como piloto, Valentino Rossi decidió dejar la firma del ala dorada para competir con Yamaha en 2004. Eso sí, no sin antes certificar el que sería su tercer mundial de la clase reina, el segundo en MotoGP. Y todo no acabó ahí, ya que ‘El Doctor’ continuó engrosando su palmarés en su nuevo equipo.

Eddie Lawson

Otro de los casos similares al de Jorge Lorenzo en la categoría reina del motociclismo lo tenemos en Eddie Lawson, que en 1990 fichó por Honda, equipo al que llegó como campeón del mundo de 500 cc, hito conseguido a lomos de una Yamaha. En Honda, por cierto, también ganó, justo antes de regresar a la firma de los diapasones, donde ya no obtuvo los mismos resultados que en la época anterior.

Michael Schumacher

En la Fórmula 1 también hemos tenido algunos casos de pilotos campeones del mundo con equipos que iban a abandonar a final de temporada. Por ejemplo, el de Michael Schumacher, que en 1995 obtuvo su segundo cetro mundial justo antes de irse a Ferrari. En Maranello le costó alcanzar el éxito, pero cuando lo logró, no paró hasta convertirse en el piloto más laureado de la historia de la competición.

Fernando Alonso

El segundo título mundial de Fernando Alonso con Renault llegó con la certeza de que el piloto asturiano se iba a McLaren a final de año. De hecho, todo el campeonato de 2006 se disputó con la certeza de este fichaje, que fue anunciado con más de un año de antelación.

Alain Prost

El de Alain Prost es un caso un poco diferente a los anteriores. Sí, ganó en 1993 sabiendo que no seguiría en Williams Renault, aunque su destino no era otra escudería, sino la retirada. De hecho, el galo ya había estado parado en 1992 tras ser despedido de Ferrari antes de la última carrera de la temporada precedente, algo que sucedió tras calificar su monoplaza de ‘camión’. El francés volvió, arrasó con Williams, y se fue a casa para siempre.