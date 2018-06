Yamaha, camino de hundirse como en los años 90

Yamaha lleva un año sin ganar una sola carrera de MotoGP.

Que Yamaha lleva un año sin ganar en MotoGP es algo que todos los que seguimos las carreras sabemos. Pero no es eso lo curioso, sino cómo se ha llegado a esta situación. Pocos bajones en la historia del deporte del motor se recuerdan como el de la firma japonesa, que triunfó en 3 de las 5 primeras pruebas de 2017, sumó una más en Assen con Rossi y, desde ahí, la auténtica nada. Tan solo algunos podios han enmascarado el que va camino de convertirse en uno de esos periodos sombríos con los que de vez en cuando nos ‘deleita’ la casa de los diapasones.

La última vez que Yamaha estuvo tanto tiempo sin ganar fue justo antes de que Valentino Rossi llegase al equipo oficial, allá por 2004. Esa primera victoria de ‘El Doctor’ en Sudáfrica acabó con más de un año sin triunfos. Concretamente fueron 18 carreras. Eso sí, nada comparable a lo vivido a finales de los 90, cuando apenas sumaron un triunfo entre 1996 y 1999.

Lo peor de todo es que Yamaha no ofrece ni siquiera brotes verdes en lo que a su desarrollo se refiere. En muchas ocasiones, Johann Zarco es, con su montura satélite, más rápido que Viñales y Rossi con las motos oficiales. Y estos dos siguen ofreciendo una de cal y una de arena en función del circuito. O lo que es lo mismo, la marca japonesa sigue sin tener claro para dónde tirar en lo que al desarrollo de la M1 se refiere. Una vuelta atrás al concepto de 2016 como la realizada este año les ha supuesto un retroceso que ha situado a Honda y Ducati, de momento, en otra liga. El domingo pasado en Montmeló Rossi realizó una carrera perfecta y solamente pudo ser tercero, beneficiado además por algunas caídas. Y no, así no se gana un mundial.

El factor Lorenzo hundió a Yamaha

La influencia de los pilotos en el desarrollo de las motos es más importante de lo que la gente piensa, y ahí Yamaha perdió mucho con la marcha de Jorge Lorenzo. Es curioso que los japoneses hayan perdido el norte poco después de que el balear se fuese a Ducati, marca que con el tiempo ha logrado hacer una moto más completa de lo que tenían. Quizás no era mala la idea de repescar a Jorge creando un equipo para él, pero Honda ha andado lista fichándole…