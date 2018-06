Jorge Lorenzo: “Quería seguir en Ducati, pero no hay marcha atrás y hay que apechugar”

Lorenzo ya no descarta pelear por el mundial esta temporada.

El caso de Jorge Lorenzo es uno de los más curiosos que se recuerda en la historia del motociclismo profesional. Ficha por Ducati y jura amor eterno a la marca, pero sus malos resultados obligan a ésta a no renovarle. Y como el destino es caprichoso, justo tras confirmar su fichaje por Honda, el piloto explota encima de la moto roja y arrasa en dos carreras de forma consecutiva. ¿Habría alguna posibilidad de dar marcha atrás y verle más años vestido de rojo? Ni mucho menos, según el propio Lorenzo, al que poco le importa ahora que el bueno de Claudio Domenicali se arrepienta.

“Es la decisión que ellos tomaron en su día y hay que respetarla. Mi prioridad era seguir en Ducati y acabar lo que empecé, pero no pudo ser. Tuve que buscarme la vida. No hay marcha atrás y hay que apechugar con las decisiones que hemos tomado todos”, ha dicho Jorge Lorenzo en un evento de uno de sus patrocinadores, en el que además no quiso comentar nada acerca de la temporada siguiente, más allá de que la espera con ganas. “Ni puedo ni quiero hablar mucho del futuro. Me debo a una fábrica que ha invertido mucho en mí y después porque falta muchísimo. Pero sí que el futuro parece brillante”.

Sobre su posible candidatura al mundial de esta temporada Lorenzo ha cambiado ligeramente el discurso. De auto descartarse sin pensarlo, el piloto ha pasado ahora a afirmar que todavía quedan muchas carreras, con lo que no se sabe lo que podría llegar a pasar. Eso sí, la diferencia de 49 puntos con Márquez sigue siendo enorme. “Tenemos dos noticias una mala, que son muchos puntos, 49 que me gustaría que fueran menos. Pero con lo que ocurrió en Qatar con lo del freno y los problemas del principio… La buena es que faltan muchas carreras. En el deporte todo puede pasar. Me gusta ir carrera a carrera porque te puedes ilusionar, después romper motor y hacer un cero”.

De lo que tiene menos dudas Jorge Lorenzo es de su deseo de ver a Dani Pedrosa en la parrilla de salida el año que viene. Según el balear, ver a su rival sobre la moto es un placer que MotoGP no debería perder. “Me gustaría que continuara, es un placer verlo pilotar con su manera tan fina. Ojalá esté los próximos dos años y con una buena moto”.