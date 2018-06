Las 3 razones por las que Rossi y Yamaha quieren a Pedrosa

El fichaje de Dani Pedrosa por Yamaha podría anunciarse más pronto que tarde.

El fichaje bomba de Jorge Lorenzo por Honda trajo consigo la no renovación de Dani Pedrosa por la que ha sido su marca desde que comenzase en el mundial de motociclismo. Sin embargo, la carrera del español parece que no va a acabar este año, ya que Yamaha está tratando de cerrar una estructura satélite con Dani como principal piloto. Pero, ¿por qué pone tanto empeño la firma nipona en ello? ¿Qué interés tiene Valentino Rossi para que este fichaje se produzca? Las tres principales razones son las siguientes:

La experiencia de Honda es vital para Yamaha

Según Valentino Rossi, la experiencia acumulada por Pedrosa en Honda puede serle muy útil a Yamaha, especialmente en un periodo de horas bajas como el que se encuentra la marca japonesa. “Si Pedrosa llegase a Yamaha, tendríamos un piloto con mucha experiencia de la Honda y que, si tiene la moto a punto, puede ganar”, ha declarado ‘El Doctor’ recientemente.

Cuatro motos mejor que dos

A día de hoy, Yamaha no tiene cerrado ningún equipo satélite para 2019, después de que el Tech3 en el que ahora corre Johann Zarco haya firmado con KTM. De esta forma, solamente tendríamos en parrilla el año que viene las M1 oficiales. Según Rossi, esto no es positivo, porque siempre es mejor tener en pista cuatro motos recabando datos que dos. “Es para Yamaha tener cuatro motos. No sería crucial, pero sí una ayuda”. Palabra de Valentino.

Un matrimonio nunca consumado

El desembarco de Dani Pedrosa en Yamaha ha estado varias veces a punto de producirse. Sin embargo, el español siempre ha acabado renovando con Honda. Sin esta posibilidad en el ambiente, la consumación de este matrimonio podría darse por fin en 2019, tal y como confirma Lin Jarvis, máximo responsable de la firma de los diapasones en MotoGP. “La situación de Dani es algo que ha surgido en las últimas semanas. Si muestra el deseo de pilotar una Yamaha satélite sería algo muy positivo y un placer para la marca. Tuvimos contactos en años previos y siempre lo he tenido en mente. Así que si Dani fuera uno de nuestros pilotos, Yamaha y yo estaríamos felices”.