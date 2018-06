Jorge Lorenzo le demuestra a Dovizioso quién manda en Ducati

Lorenzo ya ha ganado este año más carreras que Dovizioso con la Ducati.

Cómo pueden cambiar las cosas en apenas dos semanas. Éste es el tiempo exacto que ha pasado desde que Jorge Lorenzo ha pasado de ser un ‘apestado’ en Ducati a convertirse en el piloto de referencia. Curiosamente, todo ha coincidido con el peor momento en años de Andrea Dovizioso, que solamente ha puntuado en una de las últimas cuatro carreras. Atrás quedan los tiempos en los que el italiano se permitía el lujo de cuestionar el modo de trabajo de Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, que nadie se le olvide.

El caso es que la explosión de Lorenzo ha coincidido con la confirmación de su marcha del equipo. De hecho, desde Ducati ahora se cuestionan si no han debido tener algo más de paciencia con el que todavía es su piloto. Pero ya es tarde. El año que viene los rojos tendrán que conformarse con dos medianías como Dovizioso y Petrucci. Que sí, que ‘Dovi’ estuvo el año pasado en la pelea por el mundial, pero si miramos el resto de temporadas que ha protagonizado en MotoGP queda claro que no es un piloto de los grandes.

La duda para Ducati ahora es qué hacer en lo que queda de año. ¿Apostar aún por un Dovizioso en horas bajas, o hacerlo por un Jorge Lorenzo que tras las últimas actualizaciones de la Desmosedici parece emerger como claro candidato al mundial? Cada vez son más los que piensan que Ducati ha de apoyar a Lorenzo todo lo que pueda, máxime viendo cómo se desenvuelve con la moto italiana, con un pilotaje cada vez más similar al de su época de Yamaha.

Lo complicado para Lorenzo no va a ser mantenerse en la pomada, algo que pocos dudan que logre, sino remontar su paupérrimo inicio de año. Esos 49 puntos de desventaja que tiene ahora con Márquez le obligan a no fallar más en las carreras que quedan, a lo que ayudaría un posible fallo del ilerdense. Ojalá llegue, porque una lucha entre ambos españoles por el mundial de este año no haría más que aumentar más si cabe el interés del desembarco de Lorenzo en Honda. Ese box podría ser un polvorín incluso antes de empezar el mundial 2019. ¿Los beneficiados? Nosotros, los aficionados.