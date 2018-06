Ducati se arrepiente de ningunear a Lorenzo: “Quizás se necesitaba un poco más de paciencia”

El mejor momento de forma de Lorenzo con Ducati ha coincidido con la confirmación de que se marcha del equipo a final de año Acumula dos carreras ganadas de forma consecutiva y una pole

El caso de Jorge Lorenzo con Ducati es digno de estudio. Año y medio irreconocible hasta el punto de verse casi fuera del equipo italiano y, justo cuando ve claro que no le quieren, se transforma y empieza a ganar. Las dos últimas actuaciones del piloto han hecho incluso que Claudio Domenicali, máximo responsable de los italianos y también de que Lorenzo se vaya del equipo, reconoce que ha podido faltar paciencia por las dos partes.

“Las piezas que le dimos a Jorge son el resultado de muchísimo trabajo. Las que le han ayudado son las últimas de las muchas que hubo antes. Ha necesitado mucho tiempo para explicarse bien con los ingenieros. Quizás se necesitaba un poco más de paciencia”, ha dicho un Domenicali que además tiene el valor de echar en parte la culpa al piloto de su no renovación, cuando hacía tiempo que en Ducati andaban muchos como locos por firmar a una medianía como Danilo Petrucci. “En Mugello, cuando me entrevistaron después de la carrera, dije que nada estaba decidido. Diez minutos después, él dijo que ya había decidido. Hacía falta más paciencia. Es una pena que no la tuviera”.

A pesar de que la aventura de Lorenzo con Ducati tenga fecha de caducidad, Domenicali ha reiterado una vez más que su marca le dará el mejor material posible a Lorenzo hasta el final del campeonato, especialmente ahora que Dovizioso se ha hundido con tres ceros en las últimas cuatro carreras. “Nosotros trabajaremos al máximo, yo le di mi palabra de honor para darle la mejor moto posible hasta las 2 de la tarde de la carrera de Valencia”, afirma Domenicali en declaraciones recogidas por As.

Entrando más en detalle sobre la no renovación de Lorenzo, Domenicali afirma que se siente decepcionado por la situación, ya que Ducati aún no ha logrado hacer una moto que haga sentirse cómodo de primeras a un gran campeón. “La situación sería diferente a cómo lo vemos ahora, pero los tiempos, a veces, lo son todo en la vida. Con Valentino, aunque ya haya pasado mucho tiempo, no logramos cuadrar el círculo. Siempre faltará eso, que un gran campeón dejara su sello, con lo que, para nosotros, tiene mucho valor haber entendido hoy cómo hacerlo para ayudar a Jorge”.

Y la pregunta del millón, ¿aspira realmente Jorge Lorenzo al campeonato del mundo con Ducati este año? Según Domenicali sí, incluso dando un 50% de opciones a su piloto respecto a Márquez a pesar de los 49 puntos que les separan. “Entre ellos lo veo 50-50. En el comunicado de prensa en el que nos despedíamos de Jorge, que fue escrito hace ya un tiempo, escribí que con él luchábamos por el mundial. Lo escribí cuando no era ventajista. Ahora lo pienso más aún. Estamos a 49 puntos, muchos, pero quedan 12 carreras. Digamos que, seguramente, nos divertiremos”. Que así sea.