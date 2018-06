Las 3 salvadas más salvajes de Marc Márquez

Márquez ha logrado desafiar a las leyes de la física con sus salvadas La última se vio en la sesión de entrenamientos del GP de Cataluña

Que Marc Márquez es el mayor talento que ha visto el motociclismo en muchísimo tiempo no puede dudarlo nadie, ni siquiera aquellos que le silban de vez en cuando. Y no solo hablamos de ir rápido sobre una moto, sino también de evitar caídas que parecen seguras. Son ya muchas veces las que el piloto parece camino del suelo y salva la situación en el último momento. No, no es casualidad. Ni tampoco que él sea el único que lo logra. Tenemos ya entre nosotros un amplio catálogo de salvadas entre las que elegimos las tres mejores. Son las siguientes:

Gran Premio de Cataluña de 2018

La de este fin de semana en la clasificación del Gran Premio de Cataluña ha sido probablemente la madre de todas las salvadas de Marc Márquez, principalmente por lo extenso de la misma. Hasta 80 metros recorrió el piloto jugando con los leyes de la física para acabar levantando su Honda. Y todo a 150 km/h. De locos, tanto que el propio Márquez cortó en la recta y se puso a hacer gestos que indicaban lo poquito que había faltado para besar el asfalto. ¿Su inclinación? 63 grados, según la telemetría de su equipo.

Y la curva 14 que asiste atónita a la última de @marcmarquez93. El piloto de Honda riza el rizo y patenta la doble salvada. CO-LO-SAL. #MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/5SmWlrzG2Z — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) June 16, 2018

Gran Premio de Valencia de 2017

Marc Márquez se jugaba el mundial el año pasado en Valencia con Andrea Dovizioso, poniéndose líder de la prueba mediada la misma. Entonces, el de Cervera trató de tirar para escaparse, entrando en la primera curva de Cheste bastante colado. Aún así, trató de hacer el viraje, cerrándosele la dirección a 153 km/h. La caída parecía segura, pero de nuevo el piloto apoyó su cuerpo contra el suelo y logró levantar la Honda para acabar certificando su cuarto mundial de la clase reina.

Circuito de Brno, 2014

La mística de las salvadas de Marc Márquez dio comienzo en unos entrenamientos privados en el circuito checo de Brno el día 18 de agosto de 2014. Sin apenas cámaras delante, el piloto perdió su Honda alcanzando un grado de inclinación de nada más y nada menos que 68 grados. Apoyó todo el cuerpo y más para evitar el desastre, algo que finalmente consiguió. Aquel día todos pensamos que Márquez se había salvado por pura suerte, pero simplemente estábamos asistiendo al nacimiento de una técnica patentada que solamente él sabe llevar a cabo. Le amarás o le odiarás, pero no podrás negar que Marc es espectáculo del bueno.