La feroz crítica de Kevin Schwantz a Marc Márquez

El Gran Premio de Argentina de MotoGP continúa dando coletazos, en esta ocasión con la opinión de Kevin Schwantz sobre la actuación de Marc Márquez. La leyenda de 500 cc asegura que el actual campeón del mundo no estuvo a la altura de las circunstancias, recomendando incluso a dirección de carrera que le mire con lupa desde ahora. “Él ya fue penalizado por lo que hizo. Pero creo que debe estar a prueba durante el resto del año. Le tienen que decir que si por alguna razón, sea la que sea, vuelve a darle un golpe a alguien, entonces no podrá correr. Espero que se tranquilice. No tiene que dar cada vuelta como si fuera a caerse. Ser suave significa ser rápido. Estar en todo momento a punto de caerse es lo que te lleva a chocar con los demás. Creo que tiene que replantearse su punto de vista en la pista. Sabemos que es un tremendo piloto, sabemos que es rápido. Y si fuera capaz de aprender a ser también suave, creo que alucinaría con lo rápido que podría llegar a ser”, ha afirmado Schwantz en Motosport.com.

Otro de los puntos que toca Schwantz para criticar a Márquez es la reacción de Valentino Rossi tras la carrera de Argentina, asegurando que el italiano no dijo lo que dijo porque se vea desbordado por el talento de Márquez. “Mucha gente dice que Rossi está enfadado porque este chico le gana. No, ser superado es completamente distinto a conducir pendiente de si alguien se echa encima de ti. Este deporte no se trata de esto. Si eres mucho mejor que el corredor que tienes delante, entonces encuentra la forma de superarle de forma limpia. Me da igual cuáles sean las condiciones de la pista porque son las mismas para todos, y tampoco me importa la vuelta que sea. Encuentra la forma de pasarle sin golpearle”.

Para rizar el rizo, Schwantz se atreve a comparar el incidente entre ambos el otro día con la famosa patada de Rossi en Sepang 2015. “Hay quien dice que Márquez actuó por venganza de lo que le hizo Rossi en Malasia en 2015. Pero son dos cosas completamente distintas. En aquella ocasión, Rossi estaba por el interior, le frenó y se lo llevó hacia el exterior. Esa es la forma en la que los pilotos le decimos a alguien que no nos gusta su comportamiento. Y Marc se cayó porque intentó dar la curva estando pegado a él. Pero esto es completamente distinto y me irrita que la gente no lo vea. En ambos incidentes -se refiere a los toques con Espargaró y Rossi-, a Márquez le dieron igual las consecuencias que podía tener ese contacto. Aunque se pasara de frenada o llegara demasiado rápido por las condiciones de la pista, se trata de un campeón, sabe lo que hace. Todos cometemos errores ocasionales en condiciones críticas. Pero él no debe ponerse a sí mismo en esas situaciones tan delicadas cuando potencialmente puede perjudicar a otros. Y si lo haces, tienes que tener claro que recibirás una sanción”.